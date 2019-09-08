Футбол

ЧемпионатЧемпионатСербия — Португалия 2:4

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
В составе Португалии отличились нападающие Криштиану Роналду и Гонсалу Гуэдеш, а также хавбеки Вилльям Карвалью и Бернарду Силва. Авторами голов Сербии стали защитник Никола Миленкович и форвард Александр Митрович. Для сборной Португалии эта победа стала первой в отборе Евро-2020.
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