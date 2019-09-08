Футбол
ЧемпионатСербия — Португалия 2:4
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
|10′
|40′
Рубен Диаш
|42′
Вильям Карвалью
|58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
|59′
Александар Коларов
|65′
|65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
|68′
|70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
|80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
|83′
Александар Митрович
|85′
|85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
|87′
|89′
Вильям Карвалью
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
1
Дмитрович
18
Миленкович
19
Максимович
5
Настасич
11
Коларов
22
Ляйич
21
Матич
10
Тадич
8
Йович
6
Катай
9
Митрович
1
Патрисиу
20
Канселу
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
13
Перейра
14
Карвалью
8
Моутинью
7
Роналду
23
Феликс
10
Силва
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
В составе Португалии отличились нападающие Криштиану Роналду и Гонсалу Гуэдеш, а также хавбеки Вилльям Карвалью и Бернарду Силва. Авторами голов Сербии стали защитник Никола Миленкович и форвард Александр Митрович. Для сборной Португалии эта победа стала первой в отборе Евро-2020.
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