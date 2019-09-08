В составе Португалии отличились нападающие Криштиану Роналду и Гонсалу Гуэдеш, а также хавбеки Вилльям Карвалью и Бернарду Силва. Авторами голов Сербии стали защитник Никола Миленкович и форвард Александр Митрович. Для сборной Португалии эта победа стала первой в отборе Евро-2020.

Финансы Крупные банки РФ не спешат резко снижать ставки вслед за ЦБ Крупные кредитно-финансовые учреждения РФ не спешат резко снижать ставки до 7 процентных пунктов вслед за решением финрегулятора страны, так как не видят повода для этого.

Политика Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна» России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.

Единоборства Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.

Гаджеты Названы самые популярные смартфоны в мире за 2019 год Британские специалисты агентства IHS Market составили рейтинг самых продаваемых смартфонов в мире за 2019 год.

Политика В России началось голосование на выборах в регионах В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.

Экономика Власти Греции разблокируют приватизацию газовой и нефтяной компаний, Афинского аэропорта Правительство Греции немедленно снимет все препятствия для приватизации газовой компании DEPA, государственной нефтяной компании Hellenic Petroleum S.A. (HELPE) и международного афинского аэропорта имени Элефтериоса Венизелоса, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на открытии 84-й Международной выставки в Салониках.

Транспорт МВД предложило поменять правила получения водительских прав МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.

Политика Зеленский заявил, что провел разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в субботу провел телефонный разговор с российским коллегой Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.

Футбол Сборная России отправилась в Калининград Футболисты и тренерский штаб сборной России отправились в Калининград на отборочный матч Евро-2020 против команды Казахстана.

Футбол Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.

Теннис Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open Канадка пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Уильямс, занимающей восьмое место в рейтинге WTA, девять эйсов, восемь двойных ошибок и три реализованных брейка из восьми.

Происшествия На Кипре утонула трехлетняя россиянка Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.

Происшествия Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.

Происшествия В Ленобласти мужчина из ревности убил официантку в кафе В Приозерском районе Ленинградской области мужчина на почве ревности убил девушку в кафе, которая работала там официанткой, передает Пятый канал.

Фигурное катание Медведева упала во время своей новой короткой программы Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева с падением откатала свою новую короткую программу.

Политика Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.

Гаджеты Стриминговые сервисы доминируют по прибыли в музыкальной индустрии Как оказалось, львиная доля дохода пришлась на стриминговые сервисы вроде Spotify и Apple Music.

Политика В Германии оценили последствия от ответных санкций России Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.

Политика В Совфеде назвали разговор Путина и Зеленского вселяющим надежду Третий разговор президентов России и Украины вселяет надежду на дальнейшее улучшение в отношениях двух стран, этот диалог себя оправдывает, считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.