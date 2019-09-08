Футбол

Вести.RuВести.RuГол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).
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