Футбол
Вести.RuГол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в квалификации Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
|10′
|40′
Рубен Диаш
|42′
Вильям Карвалью
|58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
|59′
Александар Коларов
|65′
|65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
|68′
|70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
|80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
|83′
Александар Митрович
|85′
|85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
|87′
|89′
Вильям Карвалью
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
1
Дмитрович
18
Миленкович
19
Максимович
5
Настасич
11
Коларов
22
Ляйич
21
Матич
10
Тадич
8
Йович
6
Катай
9
Митрович
1
Патрисиу
20
Канселу
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
13
Перейра
14
Карвалью
8
Моутинью
7
Роналду
23
Феликс
10
Силва
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
В матче пятого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу 2020 года сборная Португалии в Белграде обыграла национальную команду Сербии со счетом 4:2. У победителей встречи голами отметились Вилльям Карвалью (42-я минута), Гонсалу Гуэдеш (58), Криштиану Роналду (80) и Бернарду Силва (86), а у хозяев поля мячи забили Никола Миленкович (68) и Александр Митрович (85).
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