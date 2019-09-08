Футбол

ProstoProSportProstoProSportГол Роналду помог Португалии обыграть Сербию в матче отбора Евро-2020

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
Сборная Португалии обыграла команду Сербии в матче 5-го тура отбора Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе победителей отличились Уильям Карвалью, Гонсало Гуэдеш, Криштиану Роналду и Бернарду Силва. У проигравших отметились Никола Миленкович и Александр Митрович.
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