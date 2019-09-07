Футбол

RT на русскомRT на русскомСербия — Португалия 2:4

Сербия — Португалия
2 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
10′
40′
Рубен Диаш
42′
Вильям Карвалью
58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
59′
Александар Коларов
65′
65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
68′
70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
83′
Александар Митрович
85′
85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
87′
89′
Вильям Карвалью
В составе хозяев отличились Никола Миленкович и Александр Митрович. Сборная Португалии занимает второе место в группе В, уступая команде Украины. Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
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