Футбол
RT на русскомСербия — Португалия 2:4
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Црвена Звезда»
Никола Максимович
|10′
|40′
Рубен Диаш
|42′
Вильям Карвалью
|58′
Гонсалу Гедеш
Дарко Лазович
Адем Ляйич
|59′
Александар Коларов
|65′
|65′
Нелсон Семеду
Жоау Канселу
Никола Миленкович
|68′
|70′
Гонсалу Гедеш
Жоау Феликс
|80′
Криштиану Роналду
Филип Костич
Александар Катай
|83′
Александар Митрович
|85′
|85′
Бруну Фернандеш
Жоау Моутинью
|86′
Бернарду Силва
Лука Миливоевич
Лука Йович
|87′
|89′
Вильям Карвалью
Сербия
Расстановка 4‑5‑1
1
Дмитрович
18
Миленкович
19
Максимович
5
Настасич
11
Коларов
22
Ляйич
21
Матич
10
Тадич
8
Йович
6
Катай
9
Митрович
1
Патрисиу
20
Канселу
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
13
Перейра
14
Карвалью
8
Моутинью
7
Роналду
23
Феликс
10
Силва
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
В составе хозяев отличились Никола Миленкович и Александр Митрович. Сборная Португалии занимает второе место в группе В, уступая команде Украины. Ранее сообщалось, что хет-трик Кейна помог Англии разгромить Болгарию в отборочном матче Евро-2020.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон года
Официально: новые айфоны покажут 10 сентября читайте также В ноябре 2018 года вице-президент по маркетингу Apple Грег Йосвяк заявил, что iPhone Xr каждый день со дня поступления в продажу 26 октября неизменно оказывался самым продаваемым смартфоном компании.
Вести.Хайтек вчера в 13:42
Единоборства
Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC
Российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал досрочную победу над американцем Дастином Порье в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 242.
REGNUM 16:58
Происшествия
Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости 12:59
Политика
Россия и Украина обменялись заключенными
Коммерсантъ 05:28
Армия и оружие
Франция отправит военных для помощи пострадавшим от урагана на Багамах
РИА Новости 09:00
Здоровье
Реновация реабилитации: восстановлением пациентов займутся новые врачи
Восстановлением пациентов после тяжелых заболеваний займутся новые специалисты — врачи-реабилитологи, медицинские логопеды, эрготерапевты и кинезотерапевты.
Известия 17:02
Политика
Путин и Зеленский провели телефонные переговоры
RT на русском 15:48
Политика
Между Россией и Украиной завершился обмен заключенными
В Кремле приветствуют обмен заключенными между Россией и Украиной и отмечаются, что списки появятся чуть позже.
Piter.tv 07:21
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 вчера в 22:00
Общество
В РПЦ считают недопустимым привлекать к молебнам неверующих школьников
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в городе Жуковка Брянской области администрации двух школ решили освятить учеников по православному обычаю перед началом учебного года.
ТАСС 10:11
Футбол
РПЛ опубликовала расписание матчей 9-го тура
Петербургский дневник 11:59
Футбол
Гол Зинченко помог Украине крупно обыграть Литву
Сборная Украины одержала гостевую победу над командой Литвы (3:0) в матче 5-го тура отборочного турнира Евро-2020 в группе В. Счет на 7-й минуте открыл бывший игрок «Уфы», защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
LiveSport.ru 14:24
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Трехлетняя девочка из России вечером в субботу, 7 сентября, утонула в бассейне одного из домов в западной части Кипра.
Вести.Ru 15:58
Политика
Российские дети вернулись из Сирии в Москву
Из Сирии в Москву вечером в субботу, 7 сентября, прилетел самолет с российскими детьми, сообщила в своем Facebook уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Вести.Ru 14:35
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Армия и оружие
Силы ПВО ДНР сбили шестой за пять дней беспилотник ВСУ
В оборонном ведомстве отметили, что за период со 2 по 6 сентября это уже шестой беспилотник украинской армии, сбитый расчетами ПВО Народной милиции Республики.
ИА Новороссия 11:45
Фигурное катание
Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:19
Политика
Министр труда и пенсий Британии подала в отставку
Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
RT на русском 16:55
Политика
В России начался единый день голосования
На территории России стартовал единый день голосования.
Коммерсантъ 16:00
Футбол
Акинфеев: «Были предложения, но у меня приоритет играть в ЦСКА»
«Есть люди, которые хотят играть в Европе, но у меня приоритет играть в ЦСКА, были предложения какие-то, но я их не видел», – заверил Акинфеев, чьи слова приводит ТАСС.
Бомбардир.ру 17:16
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова похвасталась идеальной фигурой после года жесткой диеты
Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова похвасталась идеальной фигурой после годичного сидения на жесткой диете.
Актуальные Новости 11:52
Космос
Спутник NASA заснял галактический феномен
Sibnet Новости 09:49
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Экономика
Сеул анонсировал новые меры для привлечения иностранных инвесторов
Правительство Республики Корея предпримет активные меры для привлечения иностранного капитала.
REGNUM 10:18