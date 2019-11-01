Футбол
Спорт-ЭкспрессСербия и Украина назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
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Политика
В Керчи начали буксировку украинских кораблей
Задержанные за нарушение российской границы в ноябре 2018 года украинские катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" покинули место стоянки в керченском порту.
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Происшествия
Пресс-секретарь Никиты Исаева рассказал обстоятельства его смерти
Пресс-секретарь директора Института актуальной экономики, лидера общественно-политического движения "Новая Россия" Никиты Исаева Александр Макаренко рассказал "Газете.Ru", что он умер на обратном пути из рабочей поездки в Тамбов.
Технологии
В WhatsApp появится темный режим
В мессенджере WhatsApp в ближайшее время появится темный режим.
Происшествия
В Махачкале из-за замечания девушке произошла массовая драка
В одном из медицинских колледжей Махачкалы выяснение отношений между двумя молодыми людьми переросло в массовую драку.
Политика
Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года
"До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
Общество
Россия приняла решение по полетам на курорты Египта
Россия откладывает возобновление авиасообщения с курортами Шарм-эль-Шейха и Хургады. Об этом в воскресенье, 17 ноября, сообщает «Интерфакс».
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Политика
Лукашенко обругал союз Белоруссии и России из-за новых условий Москвы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сомневается в целесообразности союза между Россией и Белоруссией, сообщает "Интерфакс".
Футбол
«Ростов» с Мамаевым уступил «Краснодару» в товарищеской встрече
В товарищеском поединке «Ростов» на своём поле минимально проиграл «Краснодару». Матч завершился со счётом 1:0 в пользу «Краснодара».
Шоу-бизнес
Жена Стаса Михайлова показала подросшую дочь от первого брака
Жена Стаса Михайлова показала подросшую дочь от первого брака 20-летняя Ева растет копией мамы.
Шоу-бизнес
Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым
Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России
Сделав свою собственную выборку, эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Космос
Компания Virgin Galactic начала подготовку космических туристов
Политика
В Тбилиси протестующие повесили замок на ворота парламента
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Политика
В Госдуме оценили заявление экс-дипломата Украины о Донбассе
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT предложение бывшего представителя Украины в трёхсторонней контактной группе на переговорах в Минске Романа Бессмертного превратить территории самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик в «дикое поле».
Общество
Год Белой Крысы: каким знакам Зодиака повезет в 2020 году
Единоборства
Дацик одержал первую победу после выхода из тюрьмы
Вячеслав Дацик, боец MMA из России, ранее отсидевший срок в тюрьме, смог победить кикбоксера Андрея Кирсанова.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Заболевания суставов нередко возникают из-за нарушения обмена веществ в хрящевой ткани.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Политика
Трамп пообещал скорую встречу Ким Чен Ыну
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.