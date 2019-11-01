Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСербия и Украина назвали стартовые составы

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Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
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Сербия и Украина назвали стартовые составы

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Стали известны составы сборных Сербии и Украины на матч отбора к Чемпионату Европы

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Названы стартовые составы Сербии и Украины

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Сербия — Украина. Стартовые составы

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