Футбол
Спорт-ЭкспрессСербия и Украина назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
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Происшествия
В Махачкале произошла массовая драка из-за девушки
Происшествия
В России нашли дорогу со столбами посередине
В деревне Заозерье Владимирской области водитель снял на видео стоящие посреди дороги опоры ЛЭП. Запись опубликована на сайте «Вести.Ru».
Политика
В Керчи началась буксировка украинских кораблей
Происшествия
Посадившая за руль шестилетнего сына женщина объяснила свой поступок
Посадившая своего шестилетнего сына за руль Агина Алтынбаева из Набережных Челнов 17 ноября объяснила свой поступок в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».
Политика
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса
Срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса истекает 31 декабря, и "все рассчитывают на то, что украинская сторона понимает, как они будут себя вести и что будут делать с этим законом", отметил пресс-секретарь президента.
Общество
Смерть политика Никиты Исаева подтвердила помощница Алина Жестовская
Общество
СК расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный
Следственный комитет России расследует 12 уголовных дел о хищениях на космодроме Восточный, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко в воскресенье, 17 ноября.
Футбол
«Наполи» подаст в суд на двоих игроков для уменьшения их зарплаты
Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис хочет снизить зарплаты двоим игрокам команды.
Политика
Помпео заявил о разнице в признании Крыма и Голанских высот
Армия и оружие
Украинские силовики в Донбассе вывесили американские флаги
Украинские силовики вывесили флаги США на позициях у линии соприкосновения в Донбассе.
Игры
Игру Anthem ждет перезапуск от BioWare
Сообщается, что команда из более чем сотни сотрудников трудится над перезапуском игры, которую между собой они называют Anthem Next или Anthem 2.0.
Общество
Пассажиры самого долгого авиарейса рассказали о полете
Пассажиры авиарейса Лондон-Сидней рассказали о подробностях самого продолжительного перелета в истории, составившего 19 часов, 30 минут. сообщает Daily Mail.
Политика
Лукашенко потребовал от России денег за охрану границы
Белорусский президент Александр Лукашенко считает, что российская сторона должна Белоруссии денег за охрану границы, передает "Интерфакс".
Гаджеты
Бюджетные смартфоны могут быть очень опасными для своих пользователей
В список потенциально опасных бюджетных смартфонов попали не только малоизвестные фирмы, но и крупные бренды вроде Sony и Xiaomi.
Единоборства
Артем Лобов проиграл нокаутом Джейсону Найту
Бывший полулегковес UFC Джейсон Найт уверенно реваншировал поражение семимесячной давности, нокаутировав Артема Лобова в главном событии турнира Bare Knuckle FC 9, состоявшегося в Билокси, штат Миссисипи.
Политика
В интернете появилось фото Путина в окружении бразильского спецназа
В интернете появилась фотография президента России Владимира Путина с солдатами бразильского спецназа.
Авто
Как АвтоВАЗ решил проблему «масложора» 1,8-литрового мотора
Проблема «масложора» 1,8-литрового 122-сильного двигателя ВАЗ-21179 покорилась «АвтоВАЗу» лишь в 2019 году – спустя три года после того, как его получила LADA XRay.
Армия и оружие
В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ
Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Здоровье
В Оренбуржье из-за вспышек пневмонии на карантин закрыли три школы
В Оренбургской области три школы закрыли на карантин из-за вспышек пневмонии.
Происшествия
Очевидец рассказал, как спасал детей из упавшего в Фонтанку автомобиля
Свидетель, вытащивший детей из скатившейся в Фонтанку машины, рассказал телеканалу РЕН об инциденте и своем поступке.
Армия и оружие
Военные США испытали российский танк Т-80
Военнослужащие бронетанковой бригады США Greywolf в ходе военных учений в Южной Корее протестировали российский танк Т-80У.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
На торгах в Москве продали картину Шагала за 10 млн рублей
Здоровье
Названы самые полезные продукты для суставов
Авто
«АвтоВАЗ» начал проверять качество автомобилей по-новому
Автомобили Lada, которые только что сошли с конвейера, больше не будут тестировать на полигоне – в «АвтоВАЗе» считают этот метод «пустой тратой топлива».
Происшествия
Число жертв взрывов на арсенале в Балаклее увеличилось до трех
В Харьковской городской больнице скончался военнослужащий, получивший ранения от взрывов на арсенале в Балаклее.
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова показала кадр со съемок нового сезона «СашаТаня»
Валентина Рубцова заинтриговала фанатов сериала «СашаТаня».
Наука
От депрессии поможет йога и дыхательные практики
От депрессии помогут избавиться дыхательные упражнения и йога.
Общество
Список желаний маленькой девочки на Рождество поразил соцсети
Список желаемых подарков на Рождество, составленный 10-летней девочкой из Лос-Анджелеса, удивил пользователей Сети.