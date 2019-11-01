Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСербия и Украина назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Сербия и Украина назвали стартовые составы

Спорт-Экспресс08:01

Стали известны составы сборных Сербии и Украины на матч отбора к Чемпионату Европы

Bobsoccer07:43

Сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии в отборе на Евро-2020

News.ru10:57

Названы стартовые составы Сербии и Украины

ProstoProSport08:15

Сербия — Украина. Стартовые составы

Bookmaker-ratings.ru07:41

Сербия не добилась успеха в игре с Украиной

ГЛАС.RU12:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
Авто

Китайцы выпустили кроссовер с расходом топлива 1,3 литра на 100 км

Тарантас Ньюс вчера в 14:11
Экономика

Страны БРИКС обсуждают единую криптовалюту и систему платежей

В качестве инструмента для расчета между членами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) может быть использована единая криптовалюта, сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), член делового совета БРИКС Кирилл Дмитриев.
Коммерсантъ 14 ноября в 07:49
Происшествия

В Москве эвакуируют посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва

В Москве проводится эвакуация около 2 тыс. посетителей аквапарка «Мореон» из-за угрозы взрыва.
RT на русском 12:43
Политика

В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

Москва никогда не отрицала, что вернет Киеву корабли, которые участвовали в провокации в Керченском проливе 2018 года, заявили в МИД.
РИА Новости 13:35
Общество

Названы наименее вредные сладости

RT на русском вчера в 22:50
Происшествия

Убитую в Крыму пятилетнюю девочку похоронили

В Крыму на кладбище в селе Кропоткино Раздольненского района похоронили пятилетнюю девочку, в убийстве которой обвиняется ее отчим.
REGNUM 11:04
Армия и оружие

Times сообщила о cокрытии командирами преступлений британских солдат

РБК 13:08
Происшествия

В Гонконге полиция пригрозила протестующим применить боевое оружие

REGNUM 13:19
Общество

Раскрыты характеристики новых российских вертолетоносцев

Российская газета 05:17
Музыка

Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении

Вечерняя Москва вчера в 11:32
Армия и оружие

В Индии назвали Rafale превосходящим Су-30МКИ

Индия приобретет французские истребители четвертого поколения Rafale вместо российских Су-30МКИ, поскольку первые по своим возможностям превосходят вторые, сообщает The Economic Times.
Lenta.ru вчера в 16:03
Шоу-бизнес

Рудковская показала архивное фото с историком Соколовым

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская показала архивную фотографию.
Вечерняя Москва 08:24
Здоровье

Названы первые симптомы рака легких

Иногда о раке легких могут сигнализировать и нетипичные симптомы: боль в костях в нижней части тела, остеопороз, утолщение кончиков пальцев и ногтей, а также жировые отложения вокруг средней части тела.
РИА Новости 02:29
Политика

Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города

Прошел пятый по счету митинг против назначения Дмитрия Трапезникова врио главы города В Элисте прошел пятый митинг за отставку главы администрации столицы Калмыкии Дмитрия Трапезникова, бывшего высокопоставленного сотрудника администрации самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Коммерсантъ 13:21
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Губка Боб в бегах» с Киану Ривзом

В Сети появился трейлер полнометражного анимационного фильма «Губка Боб в бегах».
Культуромания вчера в 00:41
Общество

Кардиологи прокомментировали смерть политика Никиты Исаева

Общественный деятель и политик скончался 16 ноября от остановки сердца в поезде Тамбов–Москва. Исаеву стало плохо неподалеку от Тулы.
Известия вчера в 15:11
Наука

Максимально эффективный способ борьбы с раком разработали в России

В РФ специалисты создали максимально эффективный способ борьбы с злокачественной опухолью.
Evo-rus.com 14 ноября в 10:33
Шоу-бизнес

Валерия не смогла сдержать слез на концерте Алексея Чумакова

OAnews 08:54
Происшествия

Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео

Камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения автомобиля с мужчиной и детьми в реку Фонтанку в Петербурге.
РИА Новости вчера в 15:05
Происшествия

На Кубани прощаются с Анастасией Ещенко

В Троицкой церкви станицы Старовеличковской в 11:00 начнется отпевание Анастасии Ещенко, растерзанной 8 ноября историком Олегом Соколовым.
Живая Кубань вчера в 02:41
Политика

В Тбилиси протестующие заблокировали парламент

Газета.Ru 12:35
Политика

В Польше дали Украине совет по возвращению Донбасса и Крыма

Бывший министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил в интервью «Европейской правде», что Украине нужно придерживаться европейского курса для возвращения Донбасса и Крыма.
Lenta.ru 13:51
Кино

Николас Кейдж сыграет Николаса Кейджа в фильме про Николаса Кейджа

Газета.Ru вчера в 05:29
Футбол

Португалия вышла в финальную часть Евро-2020

Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020.
Российская газета 11:33
Армия и оружие

Анкара заявила, что курды освободили более 800 игиловцев

Вести.Ru 11:00
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости 04:25
Происшествия

Число жертв взрывов на военном складе в Балаклее возросло до трёх

В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины сообщили, что скончался военный, пострадавший в результате взрывов на арсенале в Балаклее в Харьковской области, таким образом число погибших возросло до трёх.
RT на русском 08:13
Футбол

«Ростов» проиграл «Краснодару» в дебютном матче Мамаева

"Краснодар" обыграл дома "Ростов" 1:0 в контрольном матче во время паузы в РПЛ. За ростовчан дебютную игру провел Павел Мамаев.
Российская газета 10:15
Общество

«Нафтогаз» заявил о критической ситуации с отоплением под Львовом

В городе Новый Роздол Львовской области сложилась критическая ситуация в связи со срывом отопительного сезона, некоторые районы города остались без электроснабжения, заявили в НАК «Нафтогаз Украины».
Взгляд.ру 13:48
Общество

В Москве с середины недели ожидается небольшой мороз без снега

Морозная погода ожидает москвичей со среды, 20 ноября, при этом не будет снега и ветра, а атмосферное давление будет расти, сообщил ТАСС в воскресенье исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАСС 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Ярмоленко
Украинский футболист
Украинский футболист, атакующий полузащитник клуба «Вест Хэм Юнайтед» и национальной сборной Украины. По количеству забитых мячей за сборную уступает только Андрею Шевченко. Выступал за юношескую и молодёжную сборные Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Сербия
Государство
Независимое государство в юго-восточной Европе, в центральной части Балканского полуострова и частично Паннонской низменности, не имеющее выхода к морю. Член ООН с 2000 года, 1 марта 2012 года официально приобрела статус кандидата в члены Евросоюза.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное