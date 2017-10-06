Футбол
Спорт-ЭкспрессСербия и Украина назвали стартовые составы
Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
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Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Политика
В Белоруссии состоялись парламентские выборы
Шоу-бизнес
Станислав Садальский раскритиковал поведение Лолиты после развода
Известный российский актер театра и кино Станислав Садальский в свойственной себе манере раскритиковал недавнее поведение Лолиты.
Финансы
Максимальная ставка по рублевым вкладам снизилась до 6,17%
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 российских кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде ноября 2019 года снизилась до 6,17%, говорится в материалах Банка России.
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Общество
В России предложили сократить время продажи алкоголя
Депутат Госдумы и член штаба "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) Николай Говорин заявил, что организация выступила с инициативой не продавать в России спиртные напитки после наступления 22:00.
Гаджеты
LG запатентовала смартфон с раздвижным экраном
LG называет эту модель «расширяемым смартфоном» – и вряд ли можно было бы придумать описание лучше.
Политика
Помощник Пенса назвала разговор Трампа с Зеленским неуместным
Напомним, в Конгрессе США продолжается рассмотрение дела об импичменте в отношении действующего президента США Дональда Трампа.
Музыка
Аксюта прокомментировал слова Бузовой об участии в Евровидении
Общество
Владивосток сковали десятибалльные пробки
Владивосток не стал исключением, город сковали десятибалльные пробки, сообщает РИА VladNews.Заторы наблюдаются по всей дальневосточной столице.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева жестко поставила на место Дмитрия Шепелева
Как известно, буквально на днях Дмитрий Шепелев впервые за все время, что встречается со своей новой возлюбленной, Екатериной Тулуповой, выложил на своей персональной странице в социальной сети Instagram совместную фотографию, где он нежно целует свою избранницу, как тут же посыпались комментарии от удивленных подписчиков и посетителей его микроблога.
Единоборства
Дацик победил нокаутом во втором бою после выхода на свободу
39-летний Дацик вышел на свободу в феврале, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым, проиграв из-за дисквалификации.
Гаджеты
В Европе сертифицировали три неизвестных смартфона Nokia
В Европе сертификацию прошли сразу три неизвестных смартфона, выпускаемых под брендом Nokia.
Общество
ОАК хочет довести производство МС-21 до 120 самолетов в год
Объединенная авиационная корпорация (ОАК) намерена довести ежегодное производство гражданских самолетов МС-21 до 120 самолетов за счет международной кооперации, сообщил журналистам в воскресенье на выставке в Дубае глава корпорации Юрий Слюсарь.
Энергетика
Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»
Польский энергетический концерн PGNiG подал "Газпрому" заявление о желании завершить действие контракта о поставке российского газа в республику 31 декабря 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
Наука
Изучены генетические линии жителей Финляндии
Группа ученых провела анализ генетических линий жителей Финляндии.
Теннис
Циципас одолел Тима и выиграл Итоговый турнир АТР
Представитель Греции Стефанос Циципас обыграл Доминика Тима из Австрии в финале Итогового турнира АТР.
Авто
УАЗ вспомнил об уникальной десятиместной «Буханке» для Минобороны
Впоследствии получившуюся грузовую платформу дополнили парой 4-местных лавок, а также силовым передним бампером, системой отопления и перегородкой кабины с раздвижным окном от «санитарки» УАЗ-3962.
Автоспорт
Гонщик «Формулы-1» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бразилии
Нидерланский гонщик "Формулы-1" Макс Ферстаппен из Red Bull выиграл Гран-при Бразилии - предпоследний этап текущего ЧМ.
Культура
Эрмитаж покажет картину Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджиа»
Выставка картины Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа" откроется для всех желающих 17 ноября в Государственном Эрмитаже в Петербурге, сообщили в пресс-службе музея.
Футбол
Албания — Франция 0:2
Завершился отборочный турнир Евро-2020 в группе H. Чемпионы мира сборная Франции одолели Албанию — 2:0.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Фигурное катание
Слуцкая раскритиковала организаторов этапа Гран-при в Москве
Кино
Житель Нью-Йорка заснял танцующего Хоакина Феникса в роли Джокера
Жителю Нью-Йорка удалось заснять, как исполнитель роли Джокера в одноимённом фильме Хоакин Феникс готовится к сцене и начинает исполнять танец из киноленты, который уже стал культовым.