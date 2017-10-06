Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСербия и Украина назвали стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч отборочного турнира Евро-2020 Сербия — Украина.
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Сербия и Украина назвали стартовые составы

Спорт-Экспресс08:01

Сербия — Украина — 2:2. Видеообзор матча

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Сборная Украины сыграла вничью с командой Сербии в матче отбора ЕВРО-2020

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Стали известны составы сборных Сербии и Украины на матч отбора к Чемпионату Европы

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