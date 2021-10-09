Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич журналистам.
Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности, Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.