Будьте в Плюсе

Президент Сербии надеется на договор с «Газпромом» по 270 долларов за тысячу кубометров

Президент Сербии Александр Вучич выразил надежду на продление договора с компанией "Газпром" о поставках топлива по цене 270 долларов за 1 тысячу кубических метров.
ПРАЙМ
Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России.
ТАСС
"В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств", - подчеркнул Вучич.
ТАСС
Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было умным шагом, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.
ТАСС

С чего всё началось

Вучич: газовый кризис возник из-за того, что Европа не заключила с Россией контракты
Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич журналистам.
ТАССвчера в 07:22

Подробнее о событии

Президент Сербии надеется на договор с «Газпромом» по 270 долларов за тысячу кубометров
ПРАЙМвчера в 08:11
Вучич: у Европы проблемы с газом, потому что вовремя не заключили контракты с Россией
РИА Новостивчера в 10:15
Вучич заявил, что газовый кризис в Европе возник из-за незаключенных контрактов с Россией
Lenta.ruвчера в 08:43
Вучич: ЕС создал энергокризис, избегая долгосрочных контрактов с РФ
Smotrim.ruвчера в 12:07
Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газу
RT на русскомвчера в 07:40
Вучич: газовый кризис в ЕС вызван отсутствием долгосрочных контрактов с РФ
Известиявчера в 07:39
Вучич: газовый кризис возник из-за того, что Европа не заключила с Россией контракты
ТАССвчера в 07:22

Интересное

Аналитик Чижевский: владельцами «Северного потока-2» может стать конгломерат компаний ЕС

Как заявил Чижевский в эфире «Польского радио», владельцем «Северного потока-2» может стать конгломерат евросоюзных компаний, принимающих участие в проекте, в частности, Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall, что дало бы «некоторое поле для маневра».
Lenta.ru20:20

Трамп считает, что РФ и КНР создадут более дешевые и продвинутые аналоги вертолетов Apache

Бывший президент США Дональд Трамп полагает, что Россия и Китай, изучив оставленные в Афганистане американские вертолеты Apache, могут приступить к производству более дешевых и качественных аналогов.
ТАСС22:41

WADA отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию дисциплинарного комитета организации об отзыве разрешения московской антидопинговой лаборатории выполнять анализ проб крови с целью исследования биологических паспортов атлетов, сообщается в пресс-релизе WADA.
РИА Новости18:49