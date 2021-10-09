КоммерсантъСербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ в первом полугодии 2022 годаСербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. кубометров на первые шесть месяцев 2022 года.КоммерсантъПричина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России.ТАСС"В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств", - подчеркнул Вучич.ТАССВучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было умным шагом, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.ТАССЧитать далееСвернутьНовостной фронтНовостной фронтЦентральная Служба НовостейЦарьградRT на русскомОбщественная служба новостейГлагоLПолитическая ЭкспертизаКомсомольская правдаiReactorФАНВечерняя МоскваГазета.RuLife.ruЭкономика сегодняНациональная служба новостейНТВТК ЗвездаНародные новостиREGNUMС чего всё началосьВучич: газовый кризис возник из-за того, что Европа не заключила с Россией контрактыПричина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич журналистам.ТАСС07:22Подробнее о событииВучич: ЕС создал энергокризис, избегая долгосрочных контрактов с РФSmotrim.ru12:07Вучич рассказал о переговорах Сербии и России по газуRT на русском07:40Вучич заявил, что газовый кризис в Европе возник из-за незаключенных контрактов с РоссиейLenta.ru08:43Президент Сербии надеется на договор с «Газпромом» по 270 долларов за тысячу кубометровПРАЙМ08:11Вучич: у Европы проблемы с газом, потому что вовремя не заключили контракты с РоссиейРИА Новости10:15Вучич: газовый кризис в ЕС вызван отсутствием долгосрочных контрактов с РФИзвестия07:39Вучич: газовый кризис возник из-за того, что Европа не заключила с Россией контрактыТАСС07:22Показать ещёОценить230Поделиться