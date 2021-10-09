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Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ в первом полугодии 2022 года

Сербия обсуждает с Россией сохранение цены на газ на уровне $270 за 1 тыс. кубометров на первые шесть месяцев 2022 года.
Коммерсантъ
Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России.
ТАСС
"В Сербии самая низкая цена электроэнергии в Европе для домашних хозяйств", - подчеркнул Вучич.
ТАСС
Вучич отметил, что решение Сербии построить газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") было умным шагом, поскольку позволило обеспечить страну газом по доступной цене.
ТАСС

С чего всё началось

Вучич: газовый кризис возник из-за того, что Европа не заключила с Россией контракты
Причина газового кризиса в Европе заключается в том, что европейцы не заключили вовремя долгосрочные контракты на поставки газа из России. Об этом заявил в субботу президент Сербии Александар Вучич журналистам.
ТАСС07:22

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