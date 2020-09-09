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Известия

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией под давлением Евросоюза. Об этом говорится в заявлении министра обороны балканского государства Александра Вулина, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 9 сентября.В источнике
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Эхо Москвы

Сербия отказалась от учений на территории Белоруссии, которые стартуют сегодня

Эхо Москвы22:10
РБК

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

РБКвчера в 11:25
Коммерсантъ

Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:20
RT на русском

В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

RT на русскомвчера в 12:47
РИА Новости

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:43
Комсомольская правда

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Комсомольская правда20:08
ТАСС

В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

ТАССвчера в 12:26
КП - Беларусь

Сербия отказалась от участия в антитеррористических учениях «Славянское братство», которые пройдут в Беларуси

КП - Беларусь00:07

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
RT на русскомвчера в 09:30
1,1K

ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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ООН прогнозирует всемирную пандемию ожирения

В среду, 9 сентября, агентство Bloomberg сообщило, что миллионы людей в мире теряют доступ к здоровой пище, что чревато усугублением проблемы ожирения во всем мире и может вызвать новую глобальную пандемию.
Страна Советов on-lineвчера в 15:14
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
4,5K

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Жертвами покушения на вице-президента Афганистана стали 10 человек

Кабул, 9 сентября 2020, 22:54 — REGNUM Не менее 10 человек погибли и 15 человек получили ранения в результате покушения на первого вице-президента Афганистана Амруллу Салеха в Кабуле, 9 сентября сообщает агентство Reuters.
REGNUMвчера в 15:54