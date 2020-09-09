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Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией под давлением Евросоюза. Об этом говорится в заявлении министра обороны балканского государства Александра Вулина, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 9 сентября.В источнике
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RT на русском

В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

RT на русскомвчера в 12:47
Комсомольская правда

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Комсомольская правда20:08
Коммерсантъ

Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:20
Эхо Москвы

Сербия отказалась от учений на территории Белоруссии, которые стартуют сегодня

Эхо Москвы22:10
РИА Новости

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:43
РБК

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

РБКвчера в 11:25
ТАСС

В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

ТАССвчера в 12:26

В США раскритиковали новый танк Польши

В одном из изданий США появилась публикация, в которой сообщается о бесполезности радиолокационной малозаметности PL-10 непосредственно на территории проведения боя и других недостатках разработки.
В США раскритиковали новый танк Польши
Evo-rus.comвчера в 09:57
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Стало известно о блокировке санкций Евросоюза против Белоруссии

7 сентября стало известно, что Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 высокопоставленного должностного лица Белоруссии, включая министра внутренних дел страны, к середине текущего месяца.
Известия00:00
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Lancet посоветовал создателям российской вакцины ответить на критику

Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования по российской вакцине от коронавируса "Спутник-V" ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости в среду представитель издания.
РИА Новости23:54
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Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным

Послу Германии в РФ заявлен решительный протест в связи с обвинениями и ультиматумами Берлина в адрес Москвы по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, сообщили в среду в МИД России.
Интерфаксвчера в 10:18
1,6K

Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео

По данным Telegram-канал "Светская хроника", звезды отечественного кинематографа Данила Козловский и Оксана Акиньшина состоят в отношениях, а слитое в интернет видео — не что иное, как доказательство этой информации.
Народные новостивчера в 13:48
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Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.
Областная газета (г. Иркутск)22:42