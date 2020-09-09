Пострадавших от действий лжемедиков разыскивают в Иркутской области

В Иркутской области разыскивают пострадавших от действий 50-летней жительницы Московской области Елены Дзык и ее сообщников, которых подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили 10 сентября 2020 года в пресс-службе в региональном управлении СК России.