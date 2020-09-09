Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Смотрите также
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
В Дагестане начали проверку после смерти невесты в день свадьбы
В Екатеринбурге 17-летнюю девушку ударили ножом в спину
Лукашенко заявил о неопубликованной части разговора Берлина и Варшавы
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
Послу Германии заявлен протест из-за обвинений по ситуации с Навальным
В 2021 году Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным днем
Совместный отдых Данилы Козловского и Оксаны Акиньшиной попал на видео
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
Власти ФРГ: Навальный выжил благодаря быстрой реакции омских врачей
AstraZeneca приостановила испытания вакцины от COVID-19
Гол Кучерова принес «Тампе» победу над «Айлендерс»
Украина заочно арестовала 65 российских самолетов за полеты в Крым
Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева и пробился в полуфинал US Open
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова
Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией под давлением Евросоюза. Об этом говорится в заявлении министра обороны балканского государства Александра Вулина, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 9 сентября.В источнике
Подробнее о событии
Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии
Коммерсантъвчера в 12:20