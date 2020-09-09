Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
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Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией под давлением Евросоюза. Об этом говорится в заявлении министра обороны балканского государства Александра Вулина, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 9 сентября.В источнике
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