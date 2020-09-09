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Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией под давлением Евросоюза. Об этом говорится в заявлении министра обороны балканского государства Александра Вулина, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 9 сентября.В источнике
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Комсомольская правда

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Комсомольская правда20:08
Lenta.ru

Сербия отказалась от «Славянского братства» после «страшного давления» Евросоюза

Lenta.ruвчера в 11:11
RT на русском

В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

RT на русскомвчера в 12:47
РИА Новости

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:43
РБК

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

РБКвчера в 11:25
Коммерсантъ

Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:20
ТАСС

В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

ТАССвчера в 12:26

В Минске на свободе остался лишь один член президиума КС оппозиции

В совете выступили с требованием немедленно освободить Марию Колесникову, Максима Знака, Сергея Дылевского, Лилию Власову, а также гарантировать возможность беспрепятственного возвращения на территорию республики Ольги Ковальковой и Павла Латушко, а также других членов оппозиции, включая Светлану Тихановскую.
РИА Новости20:14
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение «крымских санкций»

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) оштрафовало Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) на сумму $583 тыс. за нарушение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.
РБКвчера в 16:53
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ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUMвчера в 04:20
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ЦБ отметил рекордное снижение числа используемых банковских карт

Все опрошенные эксперты одной из причин сокращения числа используемых россиянами карт назвали введение ограничительных мер в экономике на фоне пандемии коронавируса, в первую очередь, ужесточение правил выдачи банками кредитных карт.
РИА Новостивчера в 17:10
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На Урале основателя паблика об АУЕ приговорили к семи годам колонии

Суд назначил Николаю Бабарике наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его супругу приговорил к четырем годам условно, Зуев проведет в колонии 3 года и 9 месяцев.
ТАССвчера в 07:40
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