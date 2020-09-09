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МонаВиста
МонаВиста

Сербия отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Сербия отказалась от участия в совместных учениях с Россией и Белоруссией под "страшным давлением" Евросоюза. Об этом заявил министр обороны сербской республики Александр Вулин, передает телеканал "Радио и телевидение Сербии".В источнике
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Эхо Москвы

Сербия отказалась от учений на территории Белоруссии, которые стартуют сегодня

Эхо Москвы22:10
РИА Новости

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:43
Коммерсантъ

Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:20
RT на русском

В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

RT на русскомвчера в 12:47
Комсомольская правда

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Комсомольская правда20:08
РБК

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

РБКвчера в 11:25
ТАСС

В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

ТАССвчера в 12:26
КП - Беларусь

Сербия отказалась от участия в антитеррористических учениях «Славянское братство», которые пройдут в Беларуси

КП - Беларусь00:07

В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Рахманов отмечает, что изначально разработка атомной подлодки «Хаски» и дизельной «Калины» проходила при финансировании Министерства обороны, сейчас же работы ведутся в рамках того, что можно сделать инициативно за счет ОСК.
Evo-rus.com01:11
10

ФБК нашел у семьи главы Татарстана недвижимости на 3,5 млрд рублей

40-минутный выпуск менее чем за сутки набрал свыше 1,5 млн просмотров и поднялся до второго места в трендах видеохостинга YouTube Семье президента Татарстана Рустама Минниханова принадлежит недвижимость, предположительно, на общую сумму почти 3,5 млрд рублей, говорится в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией.
Толк00:39
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Кардиологи назвали кожный симптом приближающегося сердечного приступа

Сотрудники Центра дерматологии и рака кожи Флориды утверждают, что признаками скорого сердечного приступа являются отнюдь не только боли в груди, одышка и тревожности, но и уплотнения на коже, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газетвчера в 04:07
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Минеев победил Ермекова на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова

В среду в Москве прошел турнир по смешанным единоборствам памяти знаменитого тренера Абдулманапа Нурмагомедова, который скончался летом нынешнего года из-за осложнений вызванных коронавирусом.
Российская газета01:35

В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке

Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости22:34
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Грымов заподозрил Пашаева в стремлении «уничтожить пьяного водилу»

Следите за развитием событий в трансляции: "Михаил Ефремов получил восемь лет колонии: новости и комментарии" Грымов назвал фарсом судебный процесс по делу Ефремова и отметил, что именно адвокат Пашаев "превратил человеческую драму в клоунаду".
REGNUM02:34
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Счетная палата выявила нарушения и недостатки в Минэнерго на 292 млн

Счетная палата проверила, как в 2019 году исполняло бюджет Министерство энергетики России, выявила недостатков и нарушений на сумму в 292 млн рублей, в том числе, при формировании госзадания и ведении контроля за осуществлением бюджетных инвестиций, говорится в пресс-релизе СП.
Интерфакс19:37
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Итоги переговоров РФ и Украины назвали дипломатическим провалом Киева

Киев, 10 сентября 2020, 06:25 — REGNUM Невыполнение обещаний которые дал глава Украины Владимир Зеленский президенту РФ Владимиру Путину в рамках саммита «нормандской четверки» в Париже являются «дипломатическим провалом» Киева, считает бывший глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
REGNUM23:25
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

Налоговая служба объяснила, как будет работать налог на доходы от банковских вкладов: налоговики сами соберут информацию обо всех вкладах гражданина во всех банках, определят налоговую базу и рассчитают, сколько денег необходимо заплатить в бюджет.
Ведомостивчера в 17:03
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Колесникова стала подозреваемой по делу о призывах к захвату власти

Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти, сообщила порталу tut.by ее адвокат Людмила Казак.
Интерфаксвчера в 09:07
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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