Сербия отказалась от совместных военных учений в Белоруссии
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Сербия отказалась от участия в совместных учениях с Россией и Белоруссией под "страшным давлением" Евросоюза. Об этом заявил министр обороны сербской республики Александр Вулин, передает телеканал "Радио и телевидение Сербии".В источнике
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Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии
Коммерсантъвчера в 12:20