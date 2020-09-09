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Напомним, что ранее было запланировано участие сербских военных в белорусско-российско-сербских учениях «Славянское братство — 2020», которые в этом году проходят в Белоруссии.В источнике
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