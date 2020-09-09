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REGNUM
REGNUM

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Белград, 9 сентября 2020, 18:35 — REGNUM Правительство Сербии 9 сентября приняло решение заморозить все военные учения со всеми партнерами в течение полугода. Об этом заявил министр обороны Александр Вулин. Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Коммерсантъ12:20
Комсомольская правда

ЕС потребовал от Сербии отказаться от военных учений с Белоруссией

Комсомольская правда10:51
РИА Новости

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

РИА Новости11:43
РБК

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

РБК11:25
Lenta.ru

Сербия отказалась от «Славянского братства» после «страшного давления» Евросоюза

Lenta.ru11:11
RT на русском

В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

RT на русском12:47
ТАСС

В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

ТАСС12:26

В Петербурге зритель требует с театра более 1 млн рублей за травму

Санкт-Петербург, 9 сентября 2020, 12:45 — REGNUM Зритель Академического малого драматического театра — театра Европы (МДТ) Елизавета Видус требует с учреждения культуры через суд более 1 млн рублей за полученную травму во время спектакля.
REGNUM05:45
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Адвокат Колесниковой сообщила о наличии ушибов у ее подзащитной

Людмила Казак, адвокат члена президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Марии Колесниковой, намерена обратиться к следствию с заявлением о проведении судмедэкспертизы из-за полученных ее подзащитной ушибов, сообщила в среду пресс-служба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.
РИА Новости15:23
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Заболеваемость пневмонией в Саратовской области в 2,5 раза выше среднероссийского уровня

Как сообщила глава регионального отделения Роспотребнадзора Ольга Кожанова, количество пациентов, зараженные коронавирусом жители Саратовской области страдают внебольничной пневмонией в 2,5 раза чаще, чем в среднем по России.
Saratovnews12:44
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Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском09:30
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Добровинский рассказал, как Ефремов мог получить условный срок

Адвокат потерпевших по делу о смертельном ДТП Александр Добровинский рассказал, что актер Михаил Ефремов мог получить условный срок, но его адвокат Эльман Пашаев совершил «грандиозную» ошибку.
Взгляд.рувчера в 10:09
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Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новости14:14
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