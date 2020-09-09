Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
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Белград, 9 сентября 2020, 18:35 — REGNUM Правительство Сербии 9 сентября приняло решение заморозить все военные учения со всеми партнерами в течение полугода. Об этом заявил министр обороны Александр Вулин. Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»В источнике
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