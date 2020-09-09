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REGNUM

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Белград, 9 сентября 2020, 18:35 — REGNUM Правительство Сербии 9 сентября приняло решение заморозить все военные учения со всеми партнерами в течение полугода. Об этом заявил министр обороны Александр Вулин. Следите за развитием событий в трансляции: «Белоруссию сотрясают протесты — все новости»В источнике
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Коммерсантъ

Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:20
RT на русском

В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

RT на русскомвчера в 12:47
Lenta.ru

Сербия отказалась от «Славянского братства» после «страшного давления» Евросоюза

Lenta.ruвчера в 11:11
РБК

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

РБКвчера в 11:25
РИА Новости

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:43
Комсомольская правда

ЕС потребовал от Сербии отказаться от военных учений с Белоруссией

Комсомольская правдавчера в 10:51
ТАСС

В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

ТАССвчера в 12:26

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русскомвчера в 09:30
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В ОСК рассказали о разработке новейших подлодок пятого поколения

Разработку проектов новейших подлодок пятого поколения Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) продолжает по собственной инициативе и за свой счет, заявил генеральный директор корпорации Алексей Рахманов, 9 сентября сообщает РИА Новости.
ИА Красная Веснавчера в 03:23
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Главы МИД G7 призвали Россию наказать виновных по делу Навального

Министры иностранных дел «Большой семерки» осудили «подтвержденное отравление» основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и призвали Россию привлечь к ответственности виновных.
Ведомостивчера в 02:24
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Нурмагомедов оценил действия Черчесова в конфликте Дзюбы и Соболева

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал действия главного тренера сборной России Станислава Черчесова в конфликте нападающего «Зенита» Артема Дзюбы и форварда «Спартака» Александра Соболева.
РБК спорт7 сентября в 09:58

РФС вынес вердикт по эпизоду с падением Азмуна в штрафной «Локомотива»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза признала правильным решение арбитра Владимира Москалёва не назначать одиннадцатиметровый удар в эпизоде с падением нападающего «Зенита» Сердара Азмуна в штрафной «Локомотива» на 9-й минуте матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0), сообщает пресс-служба РФС.
Чемпионатвчера в 11:47

Экс-глава офиса Зеленского рассказал о дипломатическом провале Киева

Киев не выполнил обещаний, данных президенту России Владимиру Путину во время встречи "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже в декабре 2019 года, считает бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан, уволенный президентом Владимиром Зеленским в феврале.
РИА Новостивчера в 14:14
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В Киеве объяснили нехватку воды в Крыму милитаризацией полуострова

В украинском министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявили, что готовы будут подать воду в Крым после возвращения полуострова Украине, а нынешнюю нехватку там воды связали с милитаризацией Крыма.
Интерфаксвчера в 15:04