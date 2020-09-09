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Известия
Известия

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией под давлением Евросоюза. Об этом говорится в заявлении министр обороны балканского государства Александрf Вулинf, опубликованном на сайте военного ведомства в среду, 9 сентября.В источнике
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Известия

Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией

Известия19:16
ТАСС

В ОДКБ заявили, что Сербия не уведомляла об отказе участвовать в совместных учениях

ТАССвчера в 12:26
RT на русском

В ОДКБ не получали уведомлений от Сербии об отказе от учений

RT на русскомвчера в 12:47
РИА Новости

Сербия отказалась от военных учений из-за давления Евросоюза

РИА Новостивчера в 11:43
РБК

Сербия отказалась от учений в Белоруссии из-за «страшного» давления

РБКвчера в 11:25
Lenta.ru

Сербия отказалась от «Славянского братства» после «страшного давления» Евросоюза

Lenta.ruвчера в 11:11
Коммерсантъ

Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных военных учений в Белоруссии

Коммерсантъвчера в 12:20

Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному

«Послу заявлен решительный протест в связи с выдвижением Федеральным правительством ФРГ голословных обвинений и ультиматумов в адрес России в контексте заболевания и госпитализации российского гражданина А.Навального», — сообщили в МИДе.
Россия выразила протест послу за позицию Германии по Навальному
РБКвчера в 10:45
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Ефремов объявил, что Пашаев не будет представлять его в апелляции

Актер Михаил Ефремов, признанный виновным по делу о смертельном ДТП, заявил, что его адвокат Эльман Пашаев не будет представлять его в апелляции, сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.
Газета.Ruвчера в 15:02
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АПЛ заблокировала сделку по продаже «Ньюкасла» саудитам

Руководство Английской премьер-лиги (АПЛ) заблокировало сделку по продаже контрольного пакета акций "Ньюкасл Юнайтед" государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии, PCP Capital Partners и Reuben Brothers.
Газета.Ruвчера в 16:33

Басманный суд арестовал замминистра энергетики Анатолия Тихонова

Басманный суд в среду поздно вечером удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября заместителю министра энергетики Анатолию Тихонову.
Российская газетавчера в 14:50
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Япония построит корабли для защиты от баллистических ракет

Как сообщает агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники, в Токио приняли решение о строительстве специализированных кораблей для противодействия баллистическим ракетам.
Военное обозрениевчера в 05:47
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В Греции полиция применила слезоточивый газ против мигрантов

На острове Лесбос в среду вечером произошли беспорядки – тысячи мигрантов из сгоревшего лагеря Мориа пытались пройти в город Митилини и в порт, спецназ полиции применил слезоточивый газ, сообщил телеканал Open в вечернем выпуске новостей.
РИА Новостивчера в 16:18
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