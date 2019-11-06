Политика

Lenta.ruLenta.ruСербия передумала покупать российские С-400

Сербские власти пока что не планируют приобретать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости. Причиной отказа от покупки Вучич назвал отсутствие на это средств.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400 у России

РБК18:37

Вучич посетовал на нехватку денег для покупки С-400

РЕН ТВ17:11

Сербия отказалась от покупки комплексов С-400

Российская газета17:40

Президент Сербии посетовал, что на покупку российских С-400 нет денег

Московский Комсомолец17:27

Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400

РИА Новости17:15

Сербия не будет покупать комплексы С-400

ТАСС17:14

Президент Сербии заявил о нехватке денег на С-400

Известия17:55
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 21:32, Ашберн
Происшествия

В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой

Российская газета 07:35
Политика

Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова

Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Общество

Вывезший своих детей из Швеции россиянин вернулся в Москву

Лисов с тремя детьми прошел пограничный контроль в аэропорту Шопена в Варшаве.
RuNews24.ru 03 ноября в 08:01
Футбол

«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов

RT на русском 17:02
Наука

За 10 лет с лугов Германии исчезло две трети насекомых

Для лесов потери составили порядка сорока процентов, а на лугах исчезло две трети насекомых.
N+1 вчера в 02:50
Кино

Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019

Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Космос

«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства

Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру

Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Музыка

В сети появился новый клип фронтмена Rammstein, снятый в Петербурге

Piter.tv 03:25
Политика

Путин назначил посла России в Великобритании

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Общество

Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц

Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Политика

Столтенберг обещает Украине вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине членство в альянсе. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала.
Народные новости вчера в 23:35
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной

В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Авто

В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4

Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Технологии

«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge

Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05
Экономика

МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики

По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Происшествия

Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите.
ТАСС 21:20
Происшествия

В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии

РИА Новости 02 ноября в 19:20
Экономика

Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Шоу-бизнес

Эксперт оценил преображение 58-летней Яковлевой с помощью стрижки боб

Телепрограмма 04:12
Политика

США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»

Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Российская газета 13:38
Общество

Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков

В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Экономика

Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет

"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Политика

США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях

По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Космос

Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса

Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 17:58
Происшествия

Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота

Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Музыка

Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу

Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
ТАСС 02 ноября в 16:06
Футбол

Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru 05:44
Политика

«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Здоровье

Корь убивает более 70% антител против других вирусов

В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Вучич
Сербский политик
Сербский государственный деятель, политик, генеральный секретарь национального совета по безопасности, Президент Сербии с 1 июня 2017 года. В прошлом - Премьер-министр Сербии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное