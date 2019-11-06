Политика
Lenta.ruСербия передумала покупать российские С-400
Сербские власти пока что не планируют приобретать российские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает РИА Новости. Причиной отказа от покупки Вучич назвал отсутствие на это средств.
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Происшествия
В миасской больнице санитарка умыла пациентку половой тряпкой
Российская газета 07:35
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования Котюкова
Президент России Владимир Путин раскритиковал министра науки и высшего образования Михаила Котюкова из-за небольшого количества бюджетных мест при наборе групп в магистратуры.
Известия 12:34
Общество
Вывезший своих детей из Швеции россиянин вернулся в Москву
Лисов с тремя детьми прошел пограничный контроль в аэропорту Шопена в Варшаве.
RuNews24.ru 03 ноября в 08:01
Футбол
«Аякс» вдевятером упустил победу над «Челси» в матче Лиги чемпионов
RT на русском 17:02
Наука
За 10 лет с лугов Германии исчезло две трети насекомых
Для лесов потери составили порядка сорока процентов, а на лугах исчезло две трети насекомых.
N+1 вчера в 02:50
Кино
Лучшие и худшие наряды звезд на Hollywood Film Awards 2019
Ежегодную премию Hollywood Film Awards считают одной из репетиций главной киноцеремонии года.
Wday.ru вчера в 23:35
Космос
«Вояджер-2» передал первые данные из межзвездного пространства
Ученые опубликовали результаты исследований на основе данных, переданных с американского межпланетного аппарата "Вояджер-2", который достиг межзвездного пространства.
Эхо Москвы 02:30
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews вчера в 06:21
Политика
Путин назначил посла России в Великобритании
Президент России Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Великобритании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:24
Общество
Куратор «мусорной реформы» зарабатывает около миллиона рублей в месяц
Генеральный директор «Российского экологического оператора» (РЭО), который призван курировать ход мусорной реформы, Денис Буцаев рассказал РБК о размере своей месячной зарплаты.
Солидарность 03:09
Политика
Столтенберг обещает Украине вступление в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине членство в альянсе. С таким заявлением он выступил в эфире украинского телеканала.
Народные новости вчера в 23:35
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии отказывается признать сына от Оксаны Воеводиной
В попытке доказать, что бывший король Малайзии Мухаммад V является отцом ее ребенка, Оксана Воеводина стала выкладывать фото с сыном в Инстаграм.
Woman.ru 01:03
Авто
В Сети показали изображения салона обновлённой Lada 4x4
Кроме всего прочего, в списке возможных изменений упоминались новые, более эргономичные сиденья, формованный потолок (как на современных моделях LADA) и задний диван с тремя подголовниками.
Автоновости дня 01:21
Технологии
«Microsoft» представляет обновленный логотип браузера Edge
Компания «Microsoft» обновляет логотип своего нового браузера Edge, основывающегося на движке Chromium.
ГЛАС.RU 03 ноября в 02:05
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ожидаемым ростом экономики
По данным Международного валютного фонда, экономический рост Гайаны, страны с населением в 780 тыс. человек, которая соседствует с Бразилией и Венесуэлой в северо-восточной части Южной Америки, в 2020 году достигнет 86%.
РБК вчера в 13:34
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите.
ТАСС 21:20
Происшествия
В Москве застрелили начальника центра «Э» по Ингушетии
РИА Новости 02 ноября в 19:20
Экономика
Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
REGNUM 01:45
Политика
США прислали в Киев главу ЧВК для покупки компании «Мотор-Сич»
Как ранее писала "РГ", в августе, когда две китайские компании приобрели более половины акций предприятия, в Киев срочно нагрянул тогда еще занимавший пост советника президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Российская газета 13:38
Общество
Стала известна новая схема кражи данных клиентов российских банков
В «Лаборатории Касперского» рассказали газете «Известия» о новой схеме, которая позволяет злоумышленникам похищать персональные данные клиентов российских банков через доступ к рабочей почте сотрудников.
RT на русском 19:24
Экономика
Дарвинизм и людоедство: бюджет переполнен, а денег на повышение пенсий, пособий и зарплат нет
"Власти и олигархи купаются в сверхдоходах, бюджет захлебывается от нефтедолларов, триллионы рублей вывозятся из страны в офшоры, а на развитие экономики, инвестиции в человеческий капитал, повышение пенсий, пособий и зарплат бюджетникам денег, как всегда, нет", - цитирует эксперта ИА "Реалист".
ИА "Реалист" вчера в 06:09
Политика
США оценили потенциальное применение Россией ИИ в военных целях
По словам Эспера, Россия и Китай активно наращивают военный потенциал искусственного интеллекта.
Lenta.ru 16:53
Космос
Россия и Франция готовят соглашение по исследованию дальнего космоса
Россия и Франция готовят соглашение по программе запуска обсерватории "Спектр-М" ("Миллиметрон"), которая будет изучать объекты дальнего космоса, в частности искать следы внеземной жизни.
ТАСС 17:58
Происшествия
Ехавшая в Китай россиянка приклеила к ступням 2 кг золота
Россиянка попыталась вывезти в Китай восемь золотых слитков, приклеив их скотчем к ступням.
РБК 02:58
Музыка
Игорь Крутой объединит музыкантов и фигуристов в посвященном его юбилею шоу
Вместе с известными музыкантами в шоу примут участие звезды фигурного катания. Крутой отметил 65-летие 29 июля.
ТАСС 02 ноября в 16:06
Футбол
Егоров: арбитр Вилков ошибся в начале матча «Зенита» с ЦСКА
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров считает, что арбитр Михаил Вилков должен был показать жёлтую карточку нападающему «Зенита» Сердару Азмуну в самом начале матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против ЦСКА.
News.ru 05:44
Политика
«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в 22 миллиарда долларов
Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов и для их обнуления нужны встречные шаги со стороны России на сопоставимые суммы.
РИА Новости 08:03
Здоровье
Корь убивает более 70% антител против других вирусов
В результате исследования было установлено, что дети, которые переболели корью, потеряли от 11 до 73% антител.
Live24 03 ноября в 05:50