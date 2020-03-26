Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПравительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии РТС. Отмечается, что такое решение было принято в ходе заседания кабмина Сербии.
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с чего всё началось

СМИ: правительство Сербии запросило у России помощи в борьбе с коронавирусом

Кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабмина, сообщило национальное телевидение страны РТС.
ТАСС14:39

Подробнее о событии

Правительство Сербии попросило помощи у России в борьбе с коронавирусом

Известия14:58

Сербия попросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

Говорит Москва14:41

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru14:49

СМИ: Сербия запросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ14:47

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

RT на русском14:52

СМИ: правительство Сербии запросило у России помощи в борьбе с коронавирусом

ТАСС14:39

Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru14:28
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Политика

Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Инфорос 03:29
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Кино

Умер заразившийся коронавирусом актер Марк Блум

ТАСС 14:50
Происшествия

6 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге

Один человек пострадал, сообщает пресс-служба МЧС.
Говорит Москва 16:20
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК вчера в 15:18
Политика

Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Газета.Ru 07:23
Экономика

Путин предложил обложить налогом банковские вклады свыше 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин в среду предложил начислять подоходный налог на банковские вклады объемом более миллиона рублей.
Городовой 00:47
Общество

За нарушение карантина в России накажут штрафом до миллиона рублей

Штраф за несоблюдение карантина в случае гибели заразившегося от нарушителя человека может составить от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 500 тысяч рублей, следует из текста поправок правительства в Кодекс об административных нарушениях.
РИА Новости 14:06
Политика

Трамп хочет снять карантин в США к 12 апреля

25 марта президент США в интервью Fox News заявил, что уже к Пасхе (12 апреля) рассчитывает "открыть страну".
Газета.Ru вчера в 15:23
Общество

Лидеры G20 приняли итоговое заявление по коронавирусу

Лидеры G20 выступили с итоговым заявлением по коронавирусу. Полный текст обращения публикует ТАСС.
Телеканал Санкт-Петербург 12:07
Общество

Глава Воронежской области принял жесткие меры из-за коронавируса

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в четверг, 26 марта, выступил с обращением к жителям региона, в котором рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом, а также о тех изменениях, которые произойдут в жизни области в ближайшее время.
Обозреватель Врн 13:05
Экономика

Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки

Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Газета.Ru 08:25
Общество

Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в Москве

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве может наступить на следующей неделе.
Lenta.ru 16:12
Общество

Работу парикмахерских и ТЦ приостанавливают в Нижегородской области

Работу розничной торговли приостанавливают в Нижегородской области.
Нижний сейчас 14:05
Космос

На обратной стороне Солнца произошел таинственный взрыв

Что происходит 24 марта в 06:14
Общество

Роскомнадзор потребовал от Twitter удалить фейк о коронавирусе

Как сказано в релизе, Генпрокуратура направила в Роскомнадзор сообщение с требованием удалить информацию о принятом приказе министра обороны «О введении в Москве комендантского часа».
Медиазона 08:19
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Писатель Борис Акунин сообщил, что заразился коронавирусом. Об этом говорится в посте, опубликованном на его странице в Facebook.
Известия 11:00
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:24
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Политика

На Украине пообещали лечить первых лиц от коронавируса в общих палатах

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что все первые лица государства в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 будут проходить лечение в общих палатах.
RT на русском 13:50
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Футбол

Кокорин согласовал контракт с «Локомотивом»

Газета.Ru 15:58
Шоу-бизнес

У актрисы Жанны Болотовой диагностировали коронавирус

OAnews вчера в 12:23
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Волейбол

Алексей Вербов покинул пост наставника казанского «Зенита»

Во многом неожиданная новость пришла от казанского "Зенита". Алексей Вербов покинул пост наставника татарстанской команды.
КП - Казань 07:47
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