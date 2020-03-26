Коронавирус
RT на русскомПравительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом
Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии РТС. Отмечается, что такое решение было принято в ходе заседания кабмина Сербии.
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с чего всё началось
Кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабмина, сообщило национальное телевидение страны РТС.ТАСС14:39
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