Кабинет министров Сербии попросил Россию о помощи в борьбе с новым коронавирусом. Соответствующее решение было принято в четверг на заседании кабмина, сообщило национальное телевидение страны РТС.

с чего всё началось

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на национальное телевидение Сербии РТС. Отмечается, что такое решение было принято в ходе заседания кабмина Сербии.

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

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