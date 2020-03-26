Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
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Сербия попросила помощь у России из-за коронавируса

РБКвчера в 17:34

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Газета.Ruвчера в 14:49

Правительство Сербии попросило помощи у России в борьбе с коронавирусом

Известиявчера в 14:58

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

RT на русскомвчера в 14:52

СМИ: Сербия запросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВвчера в 15:00

СМИ: правительство Сербии запросило у России помощи в борьбе с коронавирусом

ТАССвчера в 14:39

Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 14:28
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Политика

В администрации и управделами президента выявили случаи коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о выявленных случаях заражения коронавирусом в администрации президента и УДП.
РБК вчера в 16:18
Общество

У Льва Лещенко начался отек легких

У известного российского певца Льва Лещенко в четверг, 26 марта, диагностировали коронавирус. Сейчас у артиста начался отек легких.
Gazeta.SPb вчера в 09:42
Общество

Нерабочая неделя в Новосибирске пройдет с тепловизорами

Следующая рабочая неделя для многих россиян пройдет дома. Об этом заявил президент Владимир Путин во время вчерашнего прямого эфира.
Сибкрай.ru вчера в 08:50
Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

В Москве умерли два пожилых пациента в возрасте 88 и 73 лет с положительным тестом на коронавирус, сообщает оперативный штаб.
Ведомости 25 марта в 12:38
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 25 марта в 08:19
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС вчера в 19:22
Общество

Мишустин поручил до лета закрыть санатории и курорты с 28 марта

Согласно документу, управление делами президента, Фонд социального страхования и органы исполнительной власти регионов, в ведении которых находятся подведомственные санатории, пансионаты и дома отдыха, а также детские лагеря и гостиницы, с 28 марта должны приостановить бронирование мест в данных учреждениях на срок до 1 июня.
Известия вчера в 23:18
Экономика

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса

Сбербанк предоставит кредитные каникулы пострадавшим от коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 15:40
Общество

Силовики защищаются от коронавируса

Дополнительные меры по предупреждению распространения коронавируса в МВД вводятся с 27 марта.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Экономика

Силуанов разъяснил налог на проценты по банковским вкладам

Министр финансов России Антон Силуанов разъяснил, в каких случаях будет взиматься налог на проценты по банковским вкладам более 1 млн рублей.
RT на русском вчера в 16:51
Общество

МТС попросила пользователей воздержаться от пересылки мемов

Президент МТС Алексей Корня обратился с открытым письмом к клиентам компании, в котором предупредил о возросшей нагрузке на сеть в условиях удаленной работы.
РБК вчера в 17:25
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости вчера в 08:42
Общество

В России зафиксировали 182 новых случая заражения коронавирусом

Семь случаев заражения приходятся на Свердловскую область, по пять новых больных обнаружили в Санкт-Петербурге и Пермском крае, четыре человека заразились в Якутии, по три – в Ставропольском и Красноярском краях, Челябинской области и Татарстане, по два – в Псковской, Самарской областях, Бурятии и Ханты-Мансийском автономном округе и по одному в Хакасии и Кемеровской области.
Московская перспектива вчера в 05:19
Происшествия

В Кемеровской области выявлен третий случай заражения коронавирусом

Третий случай заражения коронавирусом зафиксирован в Кемеровской области, передает ТАСС со ссылкой на губернатора области Сергея Цивилева.
Газета.Ru вчера в 00:57
Экономика

Путин: Малый и средний бизнес получит отсрочку по налогам и кредитам

Малые и средние предприятия (МСП), пострадавшие от ситуации с коронавирусом, получат отсрочку на шесть месяцев по выплате налогов и кредитов.
Российская газета 25 марта в 10:14
Футбол

Кокорин договорился с новым клубом

Lenta.ru вчера в 23:02
Политика

Италия не стала подписывать итоговый документ саммита ЕС

Во время видеоконференции глав государств и правительств ЕС по мерам борьбы с пандемией COVID-19 премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что страну не устраивает согласованный проект итогового документа.
Известия вчера в 16:36
Политика

Макрон предупредил о риске распада Шенгенской зоны из-за коронавируса

Основы Европейского Союза (ЕС) находятся под угрозой, предупредил своих европейских коллег президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС, состоявшегося в четверг вечером в формате видеоконференции.
Российская газета вчера в 20:06
Политика

Путин надеется на победу над коронавирусом раньше чем через три месяца

Пандемию вируса COVID-19 в России, возможно, удастся победить в течение двух-трех месяцев, полагает президент Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 08:41
Общество

Врач рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в Москве

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер рассказал, что пик распространения коронавируса в Москве можно ожидать на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 16:27
Здоровье

Пациент больницы в Коммунарке рассказал о лечении от коронавируса

Госпитализированный с коронавирусом COVID-19 в больницу в Коммунарке пациент рассказал o том, как проходит его лечение.
Известия вчера в 17:03
Энергетика

WSJ: в США и Европе отказываются от саудовской нефти

Многие нефтеперерабатывающие заводы Европе и США отказываются покупать у Саудовской Аравии дополнительные объемы нефти по сниженным ценам, Россия смогла перенаправить свои поставки в Китай, где спрос постепенно восстанавливается.
ТАСС вчера в 15:32
Здоровье

В мире от коронавируса умерли более 22 тыс. человек

В результате заболевания, вызванного коронавирусом Covid-19, по всему миру умерло более 22 тыс. человек, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.
Rambler News Service вчера в 08:22
Здоровье

В ВОЗ признали самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил о том, что самоизоляция сама по себе не является эффективной мерой в борьбе против коронавируса.
Вечерний курьер вчера в 10:32
Происшествия

В Прикамье вдвое выросло число заразившихся коронавирусом

Ранее в Пермском крае было выявлено пять случаев заболевания, таким образом, число пациентов с коронавирусной инфекций выросло в два раза.
REGNUM вчера в 05:02
Общество

Губернатор Куйвашев ввел в Свердловской области карантин

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о приостановке деятельности развлекательных организаций, торговых центров и запрете массовых мероприятий.
Правда УрФО вчера в 08:42
Общество

Борис Акунин признался, что заразился коронавирусом

SM News вчера в 11:10
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 12:46
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что потеряла ребенка.
Вечерняя Москва вчера в 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
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