Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
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Сербия попросила помощь у России из-за коронавируса

РБК17:34

Сербия попросила помощи у России для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru14:28

Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

RT на русском14:52

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Газета.Ru14:49

СМИ: Сербия запросила у России помощи в борьбе с коронавирусом

РЕН ТВ14:47

СМИ: правительство Сербии запросило у России помощи в борьбе с коронавирусом

ТАСС14:39

Правительство Сербии попросило помощи у России в борьбе с коронавирусом

Известия14:58
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Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Общество

Игорь Николаев обратился в госпиталь с подозрением на коронавирус

Российская газета 15:18
Общество

США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом

В США за минувшие сутки было зафиксировано свыше 10 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Российская газета 17:32
Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Общество

Алтайский министр улетела в отпуск в закрытый для выезда Таиланд

Глава минсоцзащиты Алтайского края Наталья Оськина отдыхает в Таиланде, который закрыл свои границы, сообщает «Банкфакс».
Тайга.инфо 01:10
Транспорт

В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости 05:25
Экономика

Стало известно, какие отсрочки по налогам дадут малому бизнесу

Стали известны меры поддержки малого бизнеса, которые запланированы Правительством из-за ситуации с коронавирусом.
ИА Клерк.Ру 11:59
Политика

В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом

Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 15:49
Шоу-бизнес

Маргарита Симоньян потеряла ребенка

Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Российская газета 14:57
Космос

Подведены первые итоги эксперимента японцев с астероидом Рюгу

5 апреля 2019 года японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2"), приблизившись к астероиду Рюгу, который находится между Землей и Марсом, выпустил по нему "снаряд".
Российская газета 10:12
Общество

Путин объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин заявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля объявлена нерабочей с сохранением заработной платы.
Кубань 24 вчера в 09:28
Футбол

Ярошик заявил о готовности возглавить ЦСКА

Экс-полузащитник ЦСКА, а ныне тренер Иржи Ярошик признался, что ответил бы согласием на предложение армейцев возглавить клуб.
Metaratings 14:32
Политика

Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе

«Киевские представители сорвали согласование участков разведения сил с Донбассом, о котором договорились в нормандском формате, а также отказались принимать дополнительные меры по прекращению огня», — приводит ТАСС слова Грызлова.
RT на русском 16:43
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

"Джентльмены" Гая Ричи стали самым кассовым фильмом режиссера в России.
Piter.tv 08:06
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Общество

Число заявок на пособия по безработице в США побило рекорд 1982 года

Предыдущий рекорд побит более чем в четыре раза — он датируется 1982 годом, когда в США была рецессия и за пособием обратилось около 700 тыс. американцев.
РБК 12:03
Кино

Скончался сценарист Илья Рубинштейн

Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.
Газета.Ru вчера в 04:47
Футбол

Футболисты «Барселоны» выступили против понижения зарплат

Барселона, Испания, 26 марта 2020, 22:15 — REGNUM «Барселона» попыталась решить проблему с финансовой ситуацией из-за коронавируса, понизив заработную плату футболистам на 70% до тех пор, пока сезон не возобновится.
REGNUM 15:15
Политика

Золотов поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Росгвардия 27 марта отмечает профессиональный праздник. В связи с этим глава ведомства Виктор Золотов поздравил личный состав с праздником.
ТАСС 17:51
Политика

Меркель прокомментировала меры, принятые в ФРГ против коронавируса

Эффективность мер, принятых в ФРГ против коронавируса, пока невозможно оценить, заявила по телефону канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя итоги переговоров лидеров государств G20 в формате видеоконференции.
РИА Новости 18:14
Музыка

Сотрудники Тульского экзотариума станцевали под песню Little Big

Тульский экзотариум присоединился к челленджу Little Big – сотрудники станцевали под песню Uno.
Тульская служба новостей 05:09
Здоровье

О лекарствах против коронавируса рассказал доктор Мясников

В своем Telegram-канале главный врач столичной городской клинической больницы №71, телеведущий Александр Мясников перечислил лекарства, которые способны помочь от коронавируса.
Live24 вчера в 04:38
Общество

Количество подозрений на коронавирус на Сахалине увеличилось до пяти

Выявлены пять пациентов с подозрениями на заражение. Ожидаются результаты "Вектора".
Сахалин.Инфо вчера в 18:06
Футбол

Игорь Лебеденко: «Думаю, у Игнашевича цель встать в один ряд с Клоппом»

Матч ТВ 16:20
Экономика

Правительство поможет бизнесу кредитами на зарплаты

О двух новых 26 марта рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании президента с бизнесом: выдавать короткие кредиты на выплату зарплат и отменить налог на имущество для владельцев недвижимости, которые готовы предоставить отсрочку по арендным платежам.
Ведомости 17:23
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Экономика

Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны в среду, 25 марта, предложил меры по поддержке малого и среднего бизнеса из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции в стране.
Известия вчера в 09:57
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши

Польский МИД вызвал к себе посла России в Польше Сергея Андреева из-за заявлений и публикаций о том, что Варшава не пропустила через своё воздушное пространство российские самолёты с гумпомощью для Италии.
RT на русском 08:06
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умерли 743 человека

Число смертельных исходов от коронавируса за сутки в Италии снова выросло послед двух дней спада, жертвы выросли на 743, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 24 марта в 13:07
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