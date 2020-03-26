Коронавирус

Газета.RuГазета.RuСербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
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