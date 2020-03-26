Коронавирус
Газета.RuСербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
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Авто
Nissan привезет в Россию бюджетный кроссовер Datsun Magnite
Шоу-бизнес
Маргарита Симоньян потеряла ребенка
Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.
Экономика
Союз мукомолов предупредил о риске возникновения дефицита муки
Российский союз мукомольных и крупяных предприятий заявил, что в стране может возникнуть риск дефицита муки по причине роста цен на пшеницу, необходимых запасов осталось всего на две-три недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на письмо главы союза Аркадия Гуревича, направленного в Минсельхоз.
Армия и оружие
Пентагон запретил военным США любые поездки за границу
Вашингтон, 25 марта 2020, 23:43 — REGNUM Военнослужащим США запрещено совершать любые поездки за пределы страны в течение ближайших 60 суток, сообщил 25 марта глава Пентагона Марк Эспер в интервью агентству Reuters.
Политика
В администрации президента выявили случаи заражения коронавирусом
В администрации и управлении делами президента России при первичном тестировании на коронавирус выявили случаи заражения им. Об этом РБК рассказали два близких к Кремлю источника.
Киберспорт
В Epic Games Store началась раздача World War Z и двух инди-игр
В Epic Games Store началась новая раздача.
Культура
Вышел тизер «Солнечных противоположностей» от создателя «Рика и Морти»
Стриминговый сервис Hulu опубликовал тизер мультипликационного сериала «Солнечные противоположности» от создателя «Рика и Морти» Джастина Ройланда.
Общество
«Яндекс» попросил сотрудников продолжить работу в длинные выходные
Управляющий директор группы компаний "Яндекс" Тигран Худавердян обратился к сотрудникам с просьбой продолжить работу во время объявленной выходной недели, чтобы продолжить помогать людям, оставшимся дома из-за коронавируса.
Игры
Half-Life: Alyx запустили без VR
Общество
Власти США договорились о принятии пакета стимулирования экономики
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету Washington Post, администрация американского президента Дональда Трампа и Сенат Соединенных Штатов пришли к соглашению направить на оздоровление экономики страны 2 триллиона долларов.
Общество
Мишустин поручил временно закрыть места отдыха на курортах
Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручение закрыть места массового отдыха на курортах России до 1 июня.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Экономика
Минфин разъяснил налог на проценты по вкладам
С предложением обложить налогом в 13% проценты по банковским вкладам свыше 1 млн рублей Путин выступил в ходе телеобращения к гражданам 25 марта.
Игры
Поставки дисковых копий и коллекционных изданий ремейка Resident Evil 3 могут задержаться из-за коронавируса
Компания Capcom в своём официальном твиттере сделала заявление касательно ремейка Resident Evil 3. По словам разработчиков, поставки дисковых копий игры и коллекционных изданий могут задержаться из-за пандемии COVID-19.
Происшествия
Заболевшая коронавирусом жительница Хакасии посещала Италию и Францию
Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Хакасии, женщина посещала Италию и Францию.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Здоровье
На базе Калининской ЦРБ развернут инфекционный госпиталь
В настоящее время на базе инфекционного отделения Калининской ЦРБ развёрнут провизорный госпиталь в количестве 7 боксов на 15 коек.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Экономика
Каждая пятая компания заявила о планах урезать зарплаты из-за кризиса
Чтобы противостоять шокам из-за падения курса рубля и последствий коронавируса, каждая третья компания уже изменила кадровую политику, каждая пятая планирует урезать зарплаты, показало исследование Центра стратегических разработок, с результатами которого ознакомился РБК.
Происшествия
В детском саду Петербурга умерла трехлетняя девочка
В детском саду Калининского района Санкт-Петербурга обнаружено тело трехлетней девочки. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
Экономика
Ретейлеры предупредили Мишустина о возвращении в XIX век
Россия по уровню потребительского рынка может вернуться к уровню XIX или начала XX века, если власти не примут экстренных мер по поддержке сегмента.
Здоровье
Благодарные за русскую помощь итальянцы хотят Путина и диктатуру
Видеозапись колонны российской спецтехники и автобусов с военными вирусологами, прибывшими для помощи в пандемии COVID-19, вызвала у итальянцев настоящий взрыв благодарности.
Происшествия
Землетрясение произошло на востоке Индонезии
Джакарта, 27 марта 2020, 02:27 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано на востоке Индонезии, сообщает индонезийская служба метеорологии и геофизики.
Гаджеты
Представили смартфоны Huawei P40 и Huawei P40 Pro
Компания Huawei официально продемонстрировала миру свои топовые телефоны P40, P40 Pro и P40+, в России первые два смартфона поступят в продажу уже 10 апреля, информирует пресс-релиз Huawei.
Религия
РПЦ увидела нарушение Конституции в указе Беглова о борьбе с вирусом
В рамках борьбы с эпидемией губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее ввел дополнительные антивирусные меры.
Общество
Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта
Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Здоровье
Полезен ли чеснок в борьбе с коронавирусом, рассказал врач
Наука
Хвост малой косатки оказался самым эффективным
Американские ученые смоделировали движение хвостового плавника некоторых видов китообразных в зависимости от формы и кинематики движения и выбрали на основе этого самый эффективный хвост.
Политика
В России ответили на критику помощи Италии в борьбе с коронавирусом
Российский сенатор Владимир Джабаров ответил на критику итальянских СМИ касательно помощи этой стране в борьбе с коронавирусом.