Коронавирус
Газета.RuСербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.
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Общество
США вышли на первое место по числу заразившихся коронавирусом
США вышли на первое место по числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, обогнав Италию и Китай, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
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Путин подписал указ о нерабочей неделе в России
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в России нерабочей недели с 30 марта. Документ появился на сайте Кремля.
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Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
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Все заведения общепита в Кузбассе закрываются
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Два человека погибли в результате взрыва газа в одном из жилых домов в Магнитогорске. Как сообщили в МЧС, в здании возник пожар.
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У певца Льва Лещенко диагностировали коронавирус.
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Три человека из восьми, заболевших коронавирусом в Красноярске, заразились от приехавших из-за границы, сообщили журналистам в краевом управлении Роспотребнадзора.
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Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Общество
МВД приостановит личный прием граждан
Уточняется, что прием прекратится в пятницу, 27 марта.
Происшествия
Полиция за сутки проверила 111 амурчан, находящихся на самоизоляции
Бригады, в составе которых сотрудники амурского управления Роспотребнадзора, полиции, минздрава и представители муниципалитетов, провели рейдовые выезды по месту домашней изоляции 111 амурчан.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Транспорт
ГИБДД минимизирует общение сотрудников с гражданами из-за коронавируса
Региональные подразделения ГИБДД предпримут дополнительные меры для предотвращения распространения коронавируса, сообщает МВД.
Общество
Биолог рассказала, в каком случае пандемия коронавируса пойдет на спад
Эпидемия после достижения пика по числу зараженных выходит на так называемое плато примерно на 10 дней, далее идет спад эпидемии при условии соблюдения карантина, сообщила РИА Новости доктор биологических наук, профессор Школы Системной Биологии GMU (США) Анча Баранова.
Политика
На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России
Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Общество
В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме
Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
Культура
Шоу «Танцы со звездами» возвращается на экраны
Напомним, что проект «Танцы со звездами» впервые вышел на экраны в 2006 году и быстро стал одной из самых популярных программ в стране.
Кино
Актер Марк Блум умер от коронавируса
Происшествия
В Самарской области усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции
В соответствии с поручением Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции тех, кто вернулся из-за границы.
Авто
Cadillac Escalade превратили в роскошный мобильный офис
Тюнеры превратили интерьер нового внедорожника Escalade в мобильный офис, имеющий два больших кресла и пару менее роскошных сидений напротив.
Политика
Немецкий депутат призвал отменить санкции против России
В свою очередь депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал здравым призыв немецкого коллеги.
Политика
Захарова рассказала об отношении к российским военным в Италии
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что жители Италии приветствуют российских военных специалистов, прибывших в страну для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Происшествия