Правительство Сербии приняло решение обратиться к России с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает ТАССсо ссылкой на сербский телеканал РТС.

Сербия попросила Россию о помощи в борьбе с коронавирусом

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