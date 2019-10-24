Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомРоссийские С-400 и «Панцирь-С» прибыли в Сербию для учений

Первый этап учений прошёл в сентябре в Астраханской области. Российские ЗРК С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях на территории иностранного государства — в Сербии. Об этом сообщили в Минобороны России.
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Опубликовано видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

РИА Новости08:30

Эксперт прокомментировал переброску дивизиона С-400 для учений в Сербию

RT на русском11:57

Вучич: Сербия заказала российский комплекс «Панцирь-С»

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Появилось видео выгрузки переброшенных в Сербию для учений С-400

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Сербия заказала комплекс «Панцирь-С»

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Политолог объяснил переброску С-400 и «Панцирей-С» на военные учения в Сербии

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Президент Сербии осмотрит переброшенные в страну «Панцирь-С» и С-400

Известия08:20
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Как отметил высокопоставленный натовский чиновник, Североатлантический альянс не намерен размещать ядерные ракеты на территории Европы.
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Суд продлил арест Абызова до конца января

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Куриный бульон традиционно относился к числу полезных продуктов, которые помогают при выздоровлении. Однако сейчас ситуация изменилась.
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Секретная служба США допрашивала американца Маршалла Брюса Мэтерса III, известного как рэпер Эминем, из-за его слов с угрозами в адрес президента США Дональда Трампа и его дочери в музыкальных композициях, сообщил портал BuzzFeed.
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Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Чтобы возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2020 году, нужно 368 миллиардов рублей, сообщил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов в Госдуме.
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Саммит «Россия — Африка» попал в число самых дорогих форумов за 10 лет

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Грузия экстрадировала в Россию фигуранта дела об убийстве следователя

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В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери

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В Пензе открыли современный модуль центра крови

В Пензе открыли новый современный медицинский модуль областного клинического центра крови.
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Телеведущая Елена Малышева была госпитализирована с гипертоническим кризом. Об этом ведущая сообщила в своем Instagram.
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Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе.
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Заворотнюк сделала неудачную пластическую операцию, подозревают СМИ

СМИ подозревают, что актриса Анастасия Заворотнюк сделала неудачную пластику или процедуру липосакции.
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Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

В Тюменской области вдвое увеличилось число заболевших гаффской болезнью и достигло шести человек.
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Сбербанк назвал слухами сообщения о новой утечке данных клиентов

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Новый Volkswagen Golf появится в России

Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.
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Принцесса Эсватини назвала русских мужчин умными и очаровательными

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