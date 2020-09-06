Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Свою позицию он высказал в Twitter.

С чего всё началось Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон. РИА Новости 22:49