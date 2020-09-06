Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Свою позицию он высказал в Twitter.В источнике
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Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США
Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости22:49
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Сербский чиновник возмутился публикацией Захаровой о визите их делегации в США
Московский Комсомолец00:14