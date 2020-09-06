Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Lenta.ru
Lenta.ru

Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич возмутился публикацией официального представителя МИД России Марии Захаровой в Facebook о визите сербской делегации в США. Свою позицию он высказал в Twitter.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич резко высказался в соцсетях о публикации официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.
РИА Новости22:49
Подробнее о событии
URA.Ru

Сербы пристыдили Захарову за фото из «Основного инстинкта»

URA.Ru23:39
Взгляд.ру

Сербский чиновник обиделся на Захарову

Взгляд.ру00:57
Московский Комсомолец

Сербский чиновник возмутился публикацией Захаровой о визите их делегации в США

Московский Комсомолец00:14
Lenta.ru

Сербский чиновник возмутился постом Захаровой о стульях в Белом доме

Lenta.ru01:18
Газета.Ru

Чиновник из Сербии возмутился постом Захаровой о визите их делегации в США

Газета.Ru23:27
News.ru

Шутка Захаровой о встрече Вучича и Трампа вызвала негодование в Сербии

News.ru23:23
РИА Новости

Сербского чиновника возмутил пост Захаровой о визите их делегации в США

РИА Новости22:49

Предпродажи фильма «Довод» в России превысили 11 млн рублей

Предпродажи билетов на показы нового фильма "Довод" Кристофера Нолана превысили 11 млн рублей, свидетельствуют опубликованные на сайте Фонда кино данные Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах.
Газета.Ru4 сентября в 06:05
61

Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Переброска Турцией тяжелой военной техники из юго-восточной провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье зафиксирована сегодня, 6 сентября передает агентство IHA со ссылкой на военные источники.
ИА Красная Весна02:57

Бизнес Германии оценил потери от возможного отказа от Nord Stream 2

Председатель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Оливер Хермес считает, что прекращение реализации проекта "Северный поток - 2" в качестве реакции на инцидент с Алексеем Навальным будет стоить европейским компаниям миллиарды евро.
Инфоросвчера в 03:08
798

РКЦ «Прогресс» сообщил о начале производства «Союза-5» в 2021 году

Изготовление новой ракеты-носителя среднего класса «Союз-5» стартует в середине следующего года, заявил 6 сентября генеральный директор Самарского ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Известия23:09
6