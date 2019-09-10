Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»

Очень рад, что удалось забить гол. Спасибо всем за поддержку! — написал Азмун в своем Instagram. Следующий матч сборная Ирана проведет 10 октября против Камбоджи.
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Азмун отметил характер сборной Ирана в победном матче с Гонконгом

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Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
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Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
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Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

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В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
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Создатели «Мстителей: Финал» решили снимать фильмы о политике

После блокбастера "Мстители: Финал" с рекордными кассовыми сборами братья Руссо занялись фильмами на общественно-политические темы, сообщает Figaro со ссылкой на их интервью агентству France Presse на Кинофестивале в Торонто.
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Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
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Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
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В Улан-Удэ продолжается митинг в защиту сторонников якутского шамана

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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей

Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.
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В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
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Домработница Петросяна обвинила Степаненко в колдовстве

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США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана

Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
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В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище

В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
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Компания Apple презентовала новый iPad

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Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом

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Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти

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Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II

Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
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Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга

Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
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