Очень рад, что удалось забить гол. Спасибо всем за поддержку! — написал Азмун в своем Instagram. Следующий матч сборная Ирана проведет 10 октября против Камбоджи.

Сердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»

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