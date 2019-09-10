Футбол
Спорт-ЭкспрессСердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»
Очень рад, что удалось забить гол. Спасибо всем за поддержку! — написал Азмун в своем Instagram. Следующий матч сборная Ирана проведет 10 октября против Камбоджи.
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Нападающий «Зенита» Азмун опять отличился за Иран. Год назад он хотел уйти из сборной
Спорт день за днем11:22
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 14:07, Вашингтон
Происшествия
В МЧС уточнили площадь пожара в промзоне в Нижегородской области
RT на русском 13:03
Политика
Трамп уволил Болтона с поста советника по нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности, так как не соглашался со многими его рекомендациями.
Интерфакс 12:05
Происшествия
Российских следователей заинтересовала продажа ребенка через WhatsApp
Следователи начали проверку после сообщения о попытке продажи несовершеннолетнего через мобильное приложение.
Lenta.ru 06:51
Культура
Коллекция яиц «Фаберже» Элтона Джона превышает Кремлевскую
Известно, что Элтон Джон потратил целое состояние на коллекцию, но нет точной информации о том, какие яйца «Фаберже» входят в его личную коллекцию.
ГЛАС.RU 08:47
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Культура
Путин дал звания заслуженных артисток Михалковой и Исаковой
Президент России Владимир Путин присвоил звание Заслуженного артиста России актрисам Анне Михалковой и Виктории Исаковой, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий указ главы государства.
Газета.Ru 04:55
Происшествия
Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице
Заслуженный деятель науки Удмуртии Альберт Разин, совершивший попытку самосожжения во время пикета у здания Госсовета Удмуртии, скончался в больнице.
РБК 09:53
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева назвала причины ухода от Константина Меладзе
Телепрограмма 06:35
Политика
Соратница Порошенко устроила перепалку со спикером Рады
В Верховной раде Украины произошла перепалка между спикером парламента Дмитрием Разумковым и депутатом Ириной Геращенко от партии «Европейская Солидарность», основателем которой является украинский экс-президент Петр Порошенко.
Rambler News Service 11:58
Кино
Создатели «Мстителей: Финал» решили снимать фильмы о политике
После блокбастера "Мстители: Финал" с рекордными кассовыми сборами братья Руссо занялись фильмами на общественно-политические темы, сообщает Figaro со ссылкой на их интервью агентству France Presse на Кинофестивале в Торонто.
РИА Новости 11:25
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Политика
Грузии предложили вступить в НАТО без Южной Осетии и Абхазии
Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил Грузии вступать в НАТО без Южной Осетии и Абхазии.
Lenta.ru 09:01
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Гаджеты
Подтверждено, что в Xbox Scarlett будет трассировка лучей
Как известно, формальный анонс консоли Xbox Scarlett состоялся в июне, но тогда рассказали не особо много.
Игромания.ру 13:10
Армия и оружие
В России создадут двигатель нового поколения
В России ведется разработка двигателя нового поколения, который будет устанавливаться не только в самолетах, но и в вертолетах.
Комсомольская правда вчера в 04:51
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Шоу-бизнес
Яна Рудковская пообещала не препятствовать свадьбе Димы Билана
Недавно пустили слух: продюсер Билана решила их застраховать на кругленькую сумму – два миллиона долларов.
Собеседник 04:08
Общество
В ставке Гитлера на Украине обнаружили тайное убежище
В ставке Адольфа Гитлера "Вервольф" под Винницей археологи обнаружили подземное четырёхэтажное здание.
Life.ru 13:33
Гаджеты
Компания Apple презентовала новый iPad
Известия 13:51
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Шоу-бизнес
Друзья Быстрицкой попросили СК проверить обстоятельства ее смерти
Политика Сегодня 13:23
Религия
Праздничное богослужение пройдет в Храме царя Николая II
Праздничное богослужение в день Усекновения главы пророка Предтечи и крестителя Господня Иоанна состоится в Храме в честь царя страстотерпца Николая II в среду, 11 сентября.
Чертаново Южное 08:49
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
Шведский ученый предложил употреблять в пищу человеческое мясо
Вечерняя Москва 01:43
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга
Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.
Московский Комсомолец 01:58
Авто
Новый Land Rover Defender полностью рассекречен
Трехдверный Land Rover Defender 90 имеет базу 2587 мм (102 дюйма), а пятидверный Defender 110 располагает 3022 мм между осями (119 дюймов).
Авторевю 10:15
Политика
Росгвардия предложила запретить прессе раскрывать сведения о ее бойцах
Росгвардия предложила обязать журналистов, работающих на митингах, носить опознавательные жилеты, а также запретить им разглашать сведения о росгвардейцах и их семьях.
РБК 12:26