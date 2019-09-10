Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»

Очень рад, что удалось забить гол. Спасибо всем за поддержку! — написал Азмун в своем Instagram. Следующий матч сборная Ирана проведет 10 октября против Камбоджи.
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Сердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»

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