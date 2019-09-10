Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессСердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»

Очень рад, что удалось забить гол. Спасибо всем за поддержку! — написал Азмун в своем Instagram. Следующий матч сборная Ирана проведет 10 октября против Камбоджи.
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Азмун отметил характер сборной Ирана в победном матче с Гонконгом

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Сердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»

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Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

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В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре

Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
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В Крыму оценили идею Сенцова вернуться на полуостров на танке

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США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
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Министерство здравоохранения поручило главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации.
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41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
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Умер фотограф-документалист Роберт Франк

Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
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Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей

Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
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Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL

"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
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Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
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Зеленский попросил на выход ЦИК

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии.
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Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы

Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
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Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
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Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

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В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы

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"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
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Суд заочно арестовал братьев Ананьевых

Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
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Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
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«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти

Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
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Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек

Ушел из жизни бывший защитник петербургского футбольного клуба «Зенита» Марк Гек.
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Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд

С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
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APEX вновь присвоила «Аэрофлоту» рейтинг «пять звезд»

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Бывший гендиректор ТНТ назначен вице-президентом МТС по медиабизнесу

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Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта

В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
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Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
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Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину

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Четверо первоклассников получили ожоги в школьной столовой в Кузбассе

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