Футбол
Спорт-ЭкспрессСердар Азмун: «Очень рад, что удалось забить в ворота Гонконга»
Очень рад, что удалось забить гол. Спасибо всем за поддержку! — написал Азмун в своем Instagram. Следующий матч сборная Ирана проведет 10 октября против Камбоджи.
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Нападающий «Зенита» Азмун опять отличился за Иран. Год назад он хотел уйти из сборной
Спорт день за днем11:22
Автоматически обработан 6991 источник, обновлено в 12:37, Вашингтон
Политика
Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter об увольнении советника по нацбезопасности Джона Болтона.
Коммерсантъ 12:07
Происшествия
В Ногинске машина сбила двух детей на тротуаре
Машина выехала на тротуар и сбила двух детей 12 и 13 лет в Ногинске, они доставлены в больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.
РИА Новости 10:59
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 11:11
Здоровье
Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье
Министерство здравоохранения поручило главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации.
Известия 08:10
Гаджеты
Intel обнаружила проблемы с некоторыми своими процессорами, из-за чего те могут выходить из строя
Если точнее, Intel обнаружила проблемы с блоками Low Pin Count (LPC), Real Time Clock (RTC) и интерфейсом SD Card в моделях Celeron N3350, J3355, J3455 и Pentium N4200.
iXBT.com 12:20
Футбол
Буффон зарабатывает практически меньше всех в «Ювентусе»
41-летний голкипер получает 1,5 миллиона евро в год. Меньше него зарабатывает только третий голкипер Карло Пинсольо (300 тысяч евро).
Soccer.ru 12:21
Культура
Умер фотограф-документалист Роберт Франк
Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.
ТАСС 09:24
Финансы
Экономист предрек снижение курса доллара до 30 рублей
Экономический эксперт Андрей Хохрин считает, что курс доллара может снизиться до позабытых 30 рублей. В России скоро наступит новый этап.
Политическая Экспертиза 10:36
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости 04:23
Общество
«Мосгортранс» выиграл иск к Навальному, Соболь и другим оппозиционерам
Суд решил удовлетворить претензию истца в полном объеме: ответчикам придется компенсировать 1,2 млн руб. Ответчиками по иску выступали политики Алексей Навальный, Любовь Соболь, Георгий Албуров, Владимир Милов, Олег Степанов, Иван Жданов, Юлия Галямина, Александр Соловьев и Илья Яшин, но после рассмотрения доказательств Албурова из числа ответчиков исключили.
Ведомости 11:00
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости 02:10
Политика
Зеленский попросил на выход ЦИК
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении всего состава Центральной избирательной комиссии.
Новостной фронт 11:41
Шоу-бизнес
Шнуров в стихах прокомментировал пьяное выступление Билана
Rambler News Service 02:33
Общество
Первому порнографу России разрешили показывать свои фильмы
Называющий себя первым порнографом России продюсер судился с государством с 2003 года, когда власти Санкт-Петербурга отказали ему в выдаче лицензии на воспроизведение спродюсированных им картин.
Lenta.ru 12:12
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятого Он Disney в 2012 году.
Piter.tv 09:53
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Технологии
В Японии хотят слить в океан радиоактивную воду Фукусимы
Planet Today 06:36
Происшествия
В Нижегородской области горит склад горюче-смазочных материалов
"В Богородском районе происходит пожар на складе ГСМ, горят металлический и кирпичный склады в промышленной зоне, два административных здания - одноэтажное и двухэтажное, а также бочки с маслом на открытой площадке и три автомобиля", - сообщили в МЧС.
ТАСС 12:30
Происшествия
Суд заочно арестовал братьев Ананьевых
Следователь уточнил, что с 12 по 14 декабря 2017 года Ананьевы вывели более 55 млрд руб. и $505 млн в свою нидерландскую компанию PSK B. V. Адвокаты братьев указывали, что УПК запрещает арест обвиняемых по экономическим статьям, а также что допрошенные следствием свидетели не дают показаний против Ананьевых.
РБК 12:28
Политика
Путин уволил Карасина с должности замглавы МИД России
Вместо Карасина статс-секретарем — замглавы МИД назначен Евгений Иванов, который до настоящего времени занимал пост заместителя министра иностранных дел.
BFM.ru 10:09
Политика
«Коммерсантъ» назвал имя информатора ЦРУ в российской власти
Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
Интерфакс 01:19
Футбол
Скончался бывший защитник «Зенита» Марк Гек
Ушел из жизни бывший защитник петербургского футбольного клуба «Зенита» Марк Гек.
Мойка78 11:37
Армия и оружие
Алжир купил российские истребители на сумму около $2 млрд
С учетом стоимости дополнительного оборудования и авиационных средств поражения стоимость контрактов превышает $2 млрд, говорит еще один собеседник «Ведомостей» в оборонной промышленности.
Ведомости вчера в 12:58
Общество
APEX вновь присвоила «Аэрофлоту» рейтинг «пять звезд»
Российский "Аэрофлот" вновь подтвердил этот статус — уже третий год подряд он получает рейтинг "пять звезд" от американской ассоциации APEX.
РЕН ТВ 11:46
Технологии
Россияне смогут покупать алкоголь по приложению вместо паспорта
В России внедрят специальное мобильное приложение, с помощью которого можно будет доказать свой совершеннолетний возраст для покупки алкоголя.
9111.ru вчера в 05:25
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Политика
Нетаньяху намерен аннексировать Иорданскую долину
Израиль аннексирует Западный берег реки Иордан. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, сообщает Reuters.
Газета.Ru 11:53