Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун помог национальной сборной Ирана одержать победу над Гонконгом в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла сегодня, 10 сентября, в Гонконге на стадионе «Со-Кон-По».

Азмун помог Ирану обыграть Гонконг в отборе на ЧМ-2022

Спорт день за днем

Шоу-бизнес Кайли Дженнер снялась обнаженной для Playboy вместе с Трэвисом Скоттом Кайли Дженнер показала первое фото из нового выпуска Playboy, в котором нас ждет фотосессия самой молодой миллиардерши в мире и ее возлюбленного Трэвиса Скотта.

Политика На юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги Система предупреждения о ракетных обстрелах сработала на юге Израиля, подтвердили в пресс-службе Армии обороны Израиля.

Футбол Сборная России сыграла вничью с командой Болгарии Молодежная сборная России сыграла вничью с командой Бельгии в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2021 года.

Политика Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

Авто Озвучены цены на обновленный Lexus RX для РФ Японский автопроизводитель опубликовал прайс-лист на рестайлинговую версию кроссовера Lexus RX.

Общество Поведение Билана в Самаре возмутило пользователей Сети В Сети возмутились выступлением певца Димы Билана на концерте в Самаре в честь Дня города. В комментариях вылился весь гнев фанатов.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Политика Новым мэром Сочи избран Алексей Копайгородский По итогам голосования члены конкурсной комиссии единогласно приняли решение о регистрации бизнесмена (1984 года рождения, он родом из Екатеринбурга, живет в Сочи, работает в строительной отрасли) Андрея Донченко и исполняющего обязанности мэра Сочи Алексея Копайгородского в качестве кандидатов и представлении их кандидатур в Городское собрание Сочи.

Политика Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона Президент США Дональд Трамп сообщил, что уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона.

Политика ЦРУ опровергло связь действий Трампа с вывозом «шпиона США» из России Ранее во вторник госсекретарь США Майк Помпео не смог подтвердить сообщения СМИ об отзыве в 2017 году американского шпиона из России.

Экономика Saudi Aramco сохранит интерес к СПГ-проектам в России Саудовская нефтяная корпорация Saudi Aramco интересуется проектами по сжижению природного газа (СПГ) в разных частях света, в том числе и в России.

Шоу-бизнес Заворотнюк сделала пост в соцсетях после слухов о раке мозга Напомним, в последнее время СМИ и поклонники актрисы обсуждают слухи о болезни Заворотнюк: якобы после рождения ребёнка у неё обнаружена злокачественная опухоль.

Футбол Литва — Португалия 1:1 (2-й тайм) Литва отыгралась на 28-й минуте благодаря голу Витаутаса Андрушкявичуса. Для Роналду этот гол стал 90-м за сборную.

Культура Умер фотограф-документалист Роберт Франк Американский и швейцарский фотограф и режиссер Роберт Франк умер в Канаде в возрасте 94 лет.

Политика Медведев рассказал о положении России в G8 Россию «в полном объеме» никогда не пускали в G8, заявил 10 сентября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Словении Марьяном Шарецем.

Шоу-бизнес СКР считает, что Элину Быстрицкую могли заморить голодом Напомним, за неделю до смерти 91-летнюю Элину Быстрицкую госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.