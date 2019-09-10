Футбол
Нева СпортАзмун помог Ирану обыграть Гонконг в отборе на ЧМ-2022
Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун помог национальной сборной Ирана одержать победу над Гонконгом в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла сегодня, 10 сентября, в Гонконге на стадионе «Со-Кон-По».
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Нападающий «Зенита» Азмун опять отличился за Иран. Год назад он хотел уйти из сборной
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