Футбол

Нева СпортНева СпортАзмун помог Ирану обыграть Гонконг в отборе на ЧМ-2022

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун помог национальной сборной Ирана одержать победу над Гонконгом в отборочном матче на чемпионат мира по футболу 2022 года. Встреча прошла сегодня, 10 сентября, в Гонконге на стадионе «Со-Кон-По».
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