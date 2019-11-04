Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде. Его слова на эту тему приводит 4 ноября официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).

Сердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы

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