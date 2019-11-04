Иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что хотел бы на протяжении долгих лет выступать за санкт-петербургскую команду и выигрывать с ней трофеи.

Азмун выразил надежду, что сможет выступать за «Зенит» долгие годы

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