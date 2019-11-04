Футбол
REGNUMСердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы
Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде. Его слова на эту тему приводит 4 ноября официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).
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Лолита Милявская поделилась редким видео с дочерью в честь ее 21-летия
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В Нижнем Новгороде четвертые сутки ищут пропавшую девушку
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Украина потребовала от России вернуть задержанные в Керченском проливе корабли
Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста с требованием отдать корабли Военно-морских сил (ВМС) республики, задержанные в ходе инцидента в Керченском проливе.
Lenta.ru 06:44
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Газета.Ru вчера в 15:54
Культура
Путин и патриарх Кирилл посетили выставку «Память поколений» в Манеже
Российский президент Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.
RT на русском 06:14
Шоу-бизнес
Лановому стало плохо во время спектакля
Народному артисту СССР Василию Лановому стало плохо во время спектакля «Последние луны» в театре им. Евгения Вахтангова, сообщают СМИ со ссылкой на зрителей.
Взгляд.ру вчера в 18:46
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать торты и пирожные
РИА Новости вчера в 23:17
Единоборства
Ковалева госпитализировали после нокаута от Альвареса
Бывший чемпион мира в полутяжелом весе боксер Сергей Ковалев доставлен в больницу после боя с Саулем «Канело» Альваресом в Лас-Вегасе.
Sport24.ru вчера в 05:20
Политика
На Украине уволен глава космического агентства
Правительство уволило с должности председателя Государственного космического агентства Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности, — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы кабмина.
News.ru 06:24
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера находится в критическом состоянии
Еще накануне стало известно, что дочь Евы Польны и Дениса Клявера срочно госпитализирована с приступом астмы.
Paparazzi.ru 02:45
Политика
Климкин призвал назло всем сделать из Украины державу
Бывший украинский министр иностранных дел Павел Климкин прокомментировал статью The Washington Post о том, что американский лидер Дональд Трамп ненавидит Украину.
Известия вчера в 18:20
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Авторы Terminator: Resistance показали начало игры и боевые сцены
Оба сняты в разрешении 4K при частоте кадров 60. В первом ролике показано начало игры.
Игромания.ру 02 ноября в 06:22
Происшествия
Под Пионерским водитель насмерть сбил мать с ребенком и скрылся
Возле улицы Шаманова в кювете обнаружили тело женщины, рядом с которым лежала коляска. Внутри находился двухлетний ребенок.
Невские Новости 01:32
Политика
В конгрессе обвинили Трампа в захвате нефти Сирии
Претендент на номинацию в президенты США от Демократической партии, член конгресса Тулси Габбард обвинила американского лидера Дональда Трампа в захвате нефтяных месторождений Сирии.
Газета.Ru 04:15
Политика
AP: Иран увеличил объёмы обогащения урана
Иран начал использовать дополнительные 30 центрифуг для обогащения урана, вдвое увеличив их количество.
RT на русском 05:57
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Lenta.ru 06:55
Футбол
Алдонин назвал спорным назначение Вилкова на матч «Зенит» — ЦСКА
Читал уже много неприятных отзывов на его работу и считаю, что Вилков с ней не справился. Мне кажется, его назначение было довольно спорным.
RT на русском 05:20
Общество
К приставам подали иск о компенсации морального ущерба на 100 трлн руб
В Оренбургской области подали рекордный по сумме иск о компенсации морального вреда, пишет ТАСС. Сумма иска составила 100 трлн руб.
РБК 05:18
Гаджеты
Apple предупредила об отключении от интернета старых iPhone
Компания Apple предупредила пользователей iPhone и iPad, что с понедельника они лишатся возможности заходить в интернет, если не установят новейшее программное обеспечение, сообщает CNN.
РБК вчера в 15:45
Музыка
Тейлор Свифт получила главную награду на MTV Europe Music Awards
Газета.Ru вчера в 21:13
Общество
«ВКонтакте» запустила функцию по борьбе с оскорблениями
Социальная сеть "ВКонтакте" запустила экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.
РИА Новости 06:42
Политика
Трамп назвал отношения с Россией и Украиной очень хорошими
Отношения между США и Россией, Украиной и КНР находятся на хорошем уровне.
БИЗНЕС Online вчера в 14:58
Политика
Бабченко подтвердил, что покинул Украину
Журналист Аркадий Бабченко сообщил в Facebook, что действительно покинул Украину. Ранее об этом рассказал его коллега Евгений Киселев.
Аргументы и Факты вчера в 07:30
Политика
Голикова назвала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах
Председатель правительства РФ Татьяна Голикова в интервью телеканалу "Россия 1" заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах была проведена неудачно.
Газета.Ru вчера в 11:43
Автоспорт
Стюарды «Гран-при США» объяснили решение оштрафовать Квята
Пресс-служба Международной автомобильной федерации (ФИА) опубликовала документ, содержащий решение стюардов «Гран-при США», которые разобрали столкновение пилота «Торо Россо» Даниила Квята и гонщика «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на финальном круге гонки.
Спорт-Экспресс вчера в 18:17