Футбол

REGNUMREGNUMСердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы

Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде. Его слова на эту тему приводит 4 ноября официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).
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