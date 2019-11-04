Футбол
REGNUMСердар Азмун: надеюсь, буду играть за «Зенит» еще долгие годы
Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде. Его слова на эту тему приводит 4 ноября официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).
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Общество
Звёзды гороскопа обещают насыщенные эмоции. Гороскоп с 4 по 10 ноября
Вторник, 5 ноября Сегодня гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Катунь 24 01:15
Футбол
Тен Хаг не собирается покидать «Аякс» ради «Баварии»
Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Челси» заявил, что не намерен покидать амстердамский клуб ради «Баварии», сообщает в своем Twitter журналист Sky Sports Каве Солхеколь.
Спорт-Экспресс 14:35
Происшествия
Китайская баржа с грузом сои села на мель в Амуре
На сопредельной территории напротив города Благовещенск баржа с грузом сои села на мель, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 19:09
Армия и оружие
США продолжают дело ИГ, воруя с помощью курдов нефть у Сирии
Журналисты РИА Новости подготовили материал, рассказывающий о налаженных схемах воровского «нефтяного» бизнеса США в Сирии, который они «строят» с помощью карманных бандформирований курдов.
ПолитРоссия 02:38
Шоу-бизнес
Пьеха признался, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни
Российский певец Стас Пьеха заявил, что для комфортной жизни ему нужен один миллион рублей в месяц.
Вечерняя Москва 02 ноября в 20:05
Наука
Курильщики стареют быстрее, считают ученые
В научном издании Naked Science сообщили, что ученые изучили 18 тысяч признаков, на которые может повлиять курение.
АБН вчера в 15:52
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
REGNUM 06:50
Хоккей
Сергей Федоров — о тайном отъезде в «Детройт»: «Я волновался о последствиях, с которыми могла столкнуться моя семья»
Спорт-Экспресс 06:17
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S11 получит 108-Мп камеру
Как оказалось, новинка получит 108-Мп камеру Samsung ISOCELL Bright HMX, работающую при поддержке более простых модулей.
OAnews 06:21
Происшествия
Вертолет с президентом Боливии совершил экстренную посадку
Вертолет, на борту которого находился президент Боливии Эво Моралес, совершил экстренную посадку в понедельник из-за механической неполадки, сообщает AFP со ссылкой на военных.
Коммерсантъ 19:22
Футбол
AS: «Барселона» скрывает травму Дембеле
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле снова травмирован, утверждает AS.
Бомбардир.ру 17:48
Общество
Опрос ВЦИОМ выявил самых популярных разведчиков у россиян
Самыми популярными разведчиками среди россиян стали Рихард Зорге, Макс Отто фон Штирлиц (Максим Исаев), Николай Кузнецов и Владимир Путин, свидетельствует опрос ВЦИОМ, проведённый ко дню военного разведчика 5 ноября.
РИА Новости 19:04
Общество
Гендиректора McDonald’s уволили из-за романа с его подчиненной
Президент компании и генеральный директор McDonald's Стив Истербрук покинул свою должность из-за романа с подчиненной.
Газета.Ru вчера в 17:53
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
Всего от должностей освобождены шесть генералов МЧС, четыре — МВД и один — Следственного комитета.
Известия 16:56
Общество
Путин ратифицировал протокол о пенсиях жителям Болгарии
Президент Владимир Путин ратифицировал соответствующий протокол.
Российская газета 11:15
Футбол
Перед матчем против «Лейпцига» болельщики услышат немецкую классическую музыку
Во вторник, 5 ноября, перед матчем против «РБ Лейпциг» болельщики смогут послушать шедевры немецкой классической музыки.
Петербургский дневник вчера в 09:44
Политика
США официально уведомили ООН о выходе из Парижского соглашения
США направили официальное уведомление ООН о выходе из Парижского соглашения по климату.
Российская газета 16:20
Футбол
Спартак — Арсенал (Тула) 0:1
Советский спорт 12:54
Шоу-бизнес
Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
Life.ru 03:09
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Украинская певица Maruv, которая не поехала на "Евровидение" в этом году, была признана лучшим российским исполнителем по версии MTV Europe Music Awards.
Вести.Ru 13:22
Автоспорт
Перес прокомментировал штраф Квята на Гран-при «Формулы-1» в США
Пилот команды «Формулы-1» Racing Point Серхио Перес прокомментировал столкновение с гонщиком Toro Rosso Даниилом Квятом, в результате которого россиянин был оштрафован и лишился набранного очка.
RT на русском 02:00
Политика
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине
Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Российская газета 10:25
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir будет запущено в начале следующего года.
Игромания.ру 16:24
Космос
На МКС отправлена духовка для печенья
Вентиляционные механизмы духовки настроены так, чтобы не влиять на микроклимат Международной космической станции.
Популярная механика вчера в 09:18
Футбол
Дзюба отреагировал на сравнения его с братьями Кличко
Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал слова капитана «Лейпцига» Вилли Орбана, назвавшего его третьим братом боксеров Виталия и Владимира Кличко.
Sportbox.RU 15:29
Армия и оружие
США назвали самое работающее оружие России
Lenta.ru 16:08
Шоу-бизнес
Асмус пожаловалась на травлю из-за эротической сцены
Российская актриса Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
News.ru 06:49
Политика
Украина надеется получить в ближайшее время снайперские винтовки из Канады
Украина планирует "в ближайшие дни или недели" получить снайперские винтовки из Канады.
ИА Новороссия 15:09