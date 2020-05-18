Коронавирус
Газета.RuАзмун прокомментировал интерес со стороны «Эвертона» и «Наполи»
Игрок петербургского "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский "Наполи" или английский "Эвертон", передает AreaNapoli.
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Кино
Умер звезда французского кино Мишель Пикколи
Москва 24 09:45
Происшествия
В Москве задержали устроившего стрельбу из окна мужчину
Мужчина, который устроил стрельбу из охолощённого оружия на улице Малышева в Москве, задержан.
RT на русском 14:24
Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Наука
Пластырь из цианобактерий заживил хронические раны при диабете
Ученые из Китая создали пластырь с цианобактериями, которые насыщают рану кислородом и способствует ее заживлению.
N+1 08:06
Путешествия
Стала известна дата открытия Турции для россиян
Границы страны откроют граждан 31 государства, в том числе Грузии, Азербайджана, Украины, а также некоторых стран Европы и Ближнего Востока.
Evo-rus.com 14:56
Общество
Москвичке-инвалиду аннулировали штраф за нарушение режима самоизоляции
Главконтроль столицы отменил штраф, который был выписан инвалиду первой группы Ирине Карабулатовой за нарушение режима самоизоляции.
Газета.Ru 14:25
Религия
Патриарх Кирилл отстранил от управления епархиями двух епископов
«Епископ Армавирский и Лабинский Игнатий и епископ Костомукшский и Кемский Игнатий до решения Общецерковного суда отстранены от управления вверенными их архипастырскому попечению епархиями», — говорится в сообщении.
RT на русском 10:27
Политика
Стрелков заявил, что хотел бы жить в Киеве
Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь (Гиркин) Стрелков в беседе с украинским журналистом Дмитрием Гордоном заявил, что хотел был жить в Киеве.
Daily Storm 13:57
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Общество
Воробьев назвал число вернувшихся на промпредприятия в Подмосковье
В Московской области около 350-500 тыс. человек вернулись на работу на промышленные предприятия.
Известия 14:30
Здоровье
Названо условие возвращения Москвы к обычному ритму жизни
Москвичи смогут вернуться к привычной жизни только после того, как будет известно реальное число выявленных случаев COVID-19.
Газета.Ru 01:42
Общество
Китай выделит $2 млрд cтранам, пострадавшим от коронавируса
Власти Китая в течение двух лет предоставят помощь странам, пострадавшим от коронавируса.
BFM.ru 07:06
Политика
Генпрокурор США раскритиковал Apple за сотрудничество с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр раскритиковал компанию Apple за сотрудничество с Россией и Китаем и неготовность помогать американским спецслужбам.
Lenta.ru 13:53
Политика
СБУ открыла дело о госизмене в отношении Ермака и Кучмы
Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное дело о государственной измене в отношении двух украинских политиков.
Газета.Ru 15:29
Армия и оружие
В Красноярский край для борьбы с коронавирусом перебросили военных
В Красноярск для помощи в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции отправлены личный состав, техника и имущества Вооруженных сил РФ.
МонаВиста 08:47
Общество
Коронавирус выявили в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске
COVID-19 подтвержден у 10 проживающих и 52 сотрудников Вспышка коронавируса зафиксирована в геронтологическом центре «Вишенки» в Смоленске.
Главная Тема 13:28
Общество
Теплая погода в Брянскую область не придет до конца мая
В последнее время в Брянской области, как и по всей центральной части России, значительно похолодало.
Городской32 (Брянск) 07:49
Экономика
«Аэрофлот» получит почти 8 млрд рублей «COVID-субсидий»
Росавиация подписала приказ о выделении группе "Аэрофлот" 7,89 миллиарда рублей субсидий, обещанных правительством в связи с ситуацией с коронавирусом, сказала "Интерфаксу" представитель Росавиации.
Интерфакс 15:27
Фигурное катание
Загитова похвасталась подарками на 18-летие
Lenta.ru 04:44
Общество
В Смольном уточнили порядок выплат пенсионерам на самоизоляции
Власти Петербурга утвердили порядок предоставления выплат гражданам старше 65 лет, которые соблюдают самоизоляцию.
Peterburg2.ru 13:19
Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
В России удалось остановить рост заболеваемости коронавирусом COVID-19, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Газета.Ru 09:11
Общество
Правительство продлило больничные для россиян старше 65 лет
Правительство разрешило работающим россиянам старше 65 лет продлить больничные листы до 29 мая. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru 13:00
Общество
Bloomberg: более 108 млн человек в Китае попали под новый карантин
Из-за новой вспышки коронавирусной инфекции в китайской провинции под карантинные меры попали более 108 млн человек на северо-востоке Китая.
RT на русском 14:09
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Наука
Учёные реконструировали историческое распространение риса
Авторы научного проекта реконструировали историко-культурное движение в Азии.
Evo-rus.com 15:15
Происшествия
Часть жилой пятиэтажки обрушилась в Одессе
Более часа ушло у украинских спасателей на поиски людей под завалами обрушившегося в понедельник старинного жилого дома в Одессе.
Вести.Ru 12:04
Футбол
ЦСКА вспомнил о 15-летии победы в Кубке УЕФА
Пресс-служба московского ЦСКА вспомнила о 15-летии победы в финале Кубка УЕФА.
Газета.Ru 04:58