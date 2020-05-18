Игрок петербургского "Зенита" Сердар Азмун прокомментировал слухи о возможном переходе в итальянский "Наполи" или английский "Эвертон", передает AreaNapoli.

Спорт день за днем

Азмун прокомментировал интерес со стороны «Эвертона» и «Наполи»

Спорт день за днем

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