Форвард «Зенита» Сердар Азмун прокомментировал появившуюся информацию, согласно которой им интересуются «Наполи» и «Эвертон». Иранский нападающий подчеркнул, что в настоящее время сосредоточен на выступлении за «Зенит».

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Сердар Азмун отреагировал на слухи об интересе «Наполи» и «Эвертона»

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