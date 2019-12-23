Пациенты будут бесплатно получать в аптеках лекарства по рецептам, выписанным врачами, а государство станет компенсировать расходы продавцов, пишет газета «Коммерсант». К заболеваниям, попадающим в список Минздрава, относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и ряд других.

Общество Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.

Космос Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.

Гаджеты Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.

Экономика Новак рассказал о плане приватизации «Россетей» Правительство обсуждает возможность снижения доли в капитале «Россетей» в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций, заявил в интервью РБК министр энергетики Александр Новак.

Наука Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.

Общество Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.

Политика Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.

Шоу-бизнес Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.

Политика Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».

Хоккей «Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Армия и оружие Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии "К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.

Общество В Гидрометцентре рассказали, где в России снежная зима Как утверждает и. о. руководителя Гидрометцентра на Урале температура достигает минусовой температуры до 33 градусов, а в Омской, Томской и Новосибирской областях относительно теплая погода.

Общество Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.