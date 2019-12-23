Здоровье
РидусСердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств
Пациенты будут бесплатно получать в аптеках лекарства по рецептам, выписанным врачами, а государство станет компенсировать расходы продавцов, пишет газета «Коммерсант». К заболеваниям, попадающим в список Минздрава, относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и ряд других.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 02:23, Ашберн
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый поезд
Общество
Министр финансов США объяснил, куда «исчезли» $1,5 триллиона наличными
В эфире Fox News Мнучина попросили объяснить "исчезновение" печатных денег на полтора триллиона долларов, преимущественно в стодолларовых купюрах, о местонахождении которых предположительно ничего не известно.
Шоу-бизнес
Пелагею бросил муж: хоккеист Иван Телегин ушел к другой блондинке
Популярную певицу и бессменную ведущую шоу «Голос» Пелагею бросил муж, звездный хоккеист Иван Телегин.
Космос
Массивный газовый диск поднимает вопросы о теории образования планет
Частицы пыли собираются вместе, образуя планеты, похожие на Землю, или становятся ядрами более массивных планет, собирая большое количество газа с диска, чтобы сформировать юпитероподобные газовые планеты-гиганты.
Происшествия
СК заинтересовался делом о нападении школьника на учительницу на Урале
Гаджеты
Названы распространенные ошибки при зарядке гаджетов
Издание отметило, что все литий-ионные аккумуляторы подвержены «старению» из-за изменения химического состава, в связи с чем они имеют ограниченный срок службы.
Политика
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России.
Политика
Новак: «Северный поток – 2» будет достроен
Строительство газопровода "Северный поток – 2" будет завершено "при любых обстоятельствах", заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК.
Экономика
Новак рассказал о плане приватизации «Россетей»
Правительство обсуждает возможность снижения доли в капитале «Россетей» в 2022 году через механизм дополнительной эмиссии акций, заявил в интервью РБК министр энергетики Александр Новак.
Наука
Создан миниатюрный робот, способный выдержать удар мухобойки
Французские и швейцарские специалисты в области инженерии рассказали о недавно созданном ими миниатюрном роботе, который с весом в 190 миллиграмм справился с ударом мухобойки.
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Общество
Россияне смогут регистрировать автомобили в автосалоне
Основное нововведение касается того, что россияне смогут получить свидетельство о регистрации транспортного средства и его номер прямо в автосалоне.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал об опасности денежных купюр
В Росподтребнадзоре рассказали о риске заражения гриппом через денежные купюры. Об этом сообщается на сайте организации.
Политика
Путин пошутил о встрече с бизнесменами в «царских интерьерах»
Политика
Новак анонсировал дату заключения транзитного договора с Украиной
Киев настаивал на 10-летнем контракте и как можно большем объеме прокачки газа, а Москва предлагала договор сроком от года до трех и транзит 25 – 35 млрд куб. м. В итоге 20 декабря стороны подписали протокол о транзите, который предусматривает пятилетнее соглашение и прокачку 65 млрд куб. м газа через территорию Украины в 2020 году и по 40 млрд куб. м ежегодно в период с 2021 по 2024 год.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в атаке эсминцев США
Экономика
Налог на доходы малоимущих может быть отменен
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Шоу-бизнес
Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка
Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
Политика
Глава СПЧ выступил против выходного дня 31 декабря
Глава Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев выступил против того, чтобы 31 декабря был выходным днем, передает «РИА Новости».
Политика
В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС
Узбекистану было бы выгодно вступление в ЕАЭС, этот вопрос сейчас активно обсуждается, сообщил РИА Новости первый заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Нематов.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала фото с мужем после слухов о его измене
Певица Вера Брежнева показала совместную фотографию с мужем, композитором Константином Меладзе, после слухов об его изменах и расставании пары.
Происшествия
Причиной крушения Су-57 мог стать отказ электронной системы управления
В качестве одной из версий причин катастрофы истребителя пятого поколения Су-57 рассматривается отказ электродистанционной системы управления (ЭДСУ) самолета.
Хоккей
«Динамо» обыграло ЦСКА в московском дерби
ЦСКА в родных стенах уступил московскому "Динамо" в принципиальном дерби регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Армия и оружие
Российская военная полиция заняла опорный пункт американцев в Сирии
"К исходу дня подразделение будет размещено, и, можно сказать, уже с сегодняшнего дня будем осуществлять патрулирование и задачи по обеспечению безопасности мирных жителей", - рассказал журналистам офицер военной полиции Арман Мамбетов после того, как над пунктом подняли флаг России.
Общество
В Гидрометцентре рассказали, где в России снежная зима
Как утверждает и. о. руководителя Гидрометцентра на Урале температура достигает минусовой температуры до 33 градусов, а в Омской, Томской и Новосибирской областях относительно теплая погода.
Общество
Пассажирам верхних полок в поездах разрешили сидеть на нижних местах
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на видеопрезентацию РЖД, в новом электронном билете, который поступит в продажу в первом полугодии 2020 года, будет указано, что пассажиры верхних полок имеют право в дневное время сидеть на нижних местах.
Шоу-бизнес
У Леры Кудрявцевой лопнул имплант в груди
С актрисой и телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Она попала в больницу, пришлось удалить импланты из груди.
Политика
Зеленский наложил запрет на поставки электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О рынке электрической энергии", запрещающие импорт электричества из России по двусторонним договорам.