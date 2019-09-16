Общество
Газета.RuСердюков и Васильева стали многодетными родителями
Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
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с чего всё началось
Телеграм-канал Mash узнал о трёх детях экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его бывшей помощницы Евгении Васильевой: это усыновлённые трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка и грудничок, рождённый суррогатной матерью.Life.ru05:59
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