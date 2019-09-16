с чего всё началось

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Политика Трамп заявил, что США хотят избежать конфликта с Ираном Соединенные Штаты хотят избежать конфликта с Ираном, но считают, что Тегеран, вероятно, несет ответственность за атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Экономика Новый платеж с зарплаты появится в России Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.

Политика Захарова оценила заявления о шпионящих за ФБР россиянах Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала сообщение Yahoo News о том, что российская разведка якобы получила доступ к большому количеству данных ФБР.

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Политика Мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу в Праге В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Ивану Коневу в качестве протеста против его переноса.

Футбол Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за английской погоды Агент главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Марк Косике предположил, что английский климат может повлиять на переговоры о продлении контракта.

Транспорт Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября "19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.

Политика В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.

Кино Стартовали съемки фильма Mortal Kombat Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.

Кино Фильм «Оно 2» сохранил лидерство в прокате Стоит также отметить, что девятую неделю подряд остается в пятерке лидеров фильм студии Walt Disney "Король лев".

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Армия и оружие Трамп допустил военный ответ США на атаку против Саудовской Аравии Дональд Трамп считает военные действия США адекватным ответом на атаку дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

Происшествия СК в Саратове возбудил дело об изнасиловании врача поликлиники Следователи возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием женщины-врача поликлиники, которая в понедельник вечером шла к пациенту в Саратове.

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Политика Суд Киева может отозвать лицензию у телеканала «112.Украина» Шестой апелляционный суд Киева не принял заявление телеканала "112.Украина" об оспаривании решения госрегулятора в сфере вещания.

Шоу-бизнес Ягудин рассказал о дежурившей у дома Заворотнюк скорой Алексей Ягудин в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» признался, что летом у дома Анастасии Заворотнюк дежурила машина «скорой помощи».

Общество Дождливая октябрьская погода придет в Московский регион на этой неделе Пришедшее в Москву и Подмосковье похолодание усилится к концу этой недели, 19-20 сентября жителей ждет уже типично октябрьская погода, сообщается на сайте «Метеовести».

Шоу-бизнес Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.