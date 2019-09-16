Общество

Газета.RuГазета.RuСердюков и Васильева стали многодетными родителями

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
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 узнал о трёх детях экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его бывшей помощницы Евгении Васильевой: это усыновлённые трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка и грудничок, рождённый суррогатной матерью.
Life.ru05:59

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СМИ: Сердюков и Васильева усыновили детей

Московский Комсомолец05:15

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URA.Ru06:06

Сердюков и Васильева стали многодетными родителями

Газета.Ru10:07

Стало известно о трёх детях Васильевой и Сердюкова

Life.ru05:59

Адвокат Васильевой отреагировал на статью о ее трех детях с Сердюковым

РБК11:48

СМИ узнали, что Сердюков и Васильева стали родителями троих детей

Вести.Ru09:43

СМИ: Сердюков и Васильева стали многодетными, не рожая

Национальная служба новостей06:49
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