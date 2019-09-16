с чего всё началось

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.

Кино Железный человек вновь появится в новом фильме Marvel Как сообщает Comic Book, в фильме Marvel "Черная вдова" будет несколько эпизодов с Дауни-младшим и Железным человеком, несмотря на то, что зрители видели в последней части "Мстителей" последний погибает.

Политика В правительстве Крыма поддержали двойное название республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Ранее сообщалось, что в пятницу, 13 сентября, у артистки начался отек головного мозга на фоне рака и ее доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Происшествия 17-летняя жительница Башкирии утопила младшую сестру В Башкирии 17-летняя местная жительница утопила свою младшую сестру. Указанное происшествие произошло 13 сентября в Салавате.

Общество В Минтруде готовят эксперимент по четырехднёвной рабочей неделе В Министерстве труда и соцзащиты готовится совещание по вопросу тестового введения четырёхдневной рабочей недели на нескольких предприятиях, сообщает 16 сентября газета «Известия» со ссылкой на замминистра экономического развития Петра Засельского.

Киберспорт В ближайшее время RAMZEs может перейти в Evil Geniuses В конце августа появились слухи, что Evil Geniuses поменяют состав перед началом сезона Dota Pro Circuit 2019/2020.

Происшествия При пожаре в Красноярске погиб прокурор Лесосибирска с семьей Квартира в Красноярске, в которой сегодня ночью вспыхнул пожар, принадлежала прокурору Лесосибирска Василию Федорцову.

Политика В Варшаве открывается совещание ОБСЕ по правам человека Двухнедельное совещание ОБСЕ по правам человека открывается в польской столице.

Автоспорт Гран-при Сингапура оказался под угрозой из-за лесных пожаров Проведение Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы, сообщает PitPass.

Общество Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья.

Политика Белоруссия отрицает планы создания конфедерации с Россией Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила изданию «Наша Нива», что страна не готова к созданию конфедерации с Россией.

Армия и оружие Рябков назвал логику стратегического сдерживания США вновь актуальной Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что логика стратегического сдерживания США сейчас вновь актуальна.

Шоу-бизнес Маленькая дочка Кейт Миддлтон рассказала о новой беременности мамы Маленькая принцесса Шарлотта - дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон - в этом году впервые отправилась в школу и тут же принялась выдавать семейные секреты.

Политика Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны влияния Президент России Владимир Путин считает недопустимым разделение Сирии на зоны влияния.

Общество Кардиолог назвал самые опасные позы для сна Как уточнил кардиолог, дневной сон положительно влияет на организм и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, однако он доступен не каждому.