Общество

Газета.RuГазета.RuСердюков и Васильева стали многодетными родителями

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков и экс-глава департамента имущественных отношений минобороны РФ Евгения Васильева внезапно стали многодетными родителями: теперь они воспитывают сразу троих детей.
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 узнал о трёх детях экс-министра обороны Анатолия Сердюкова и его бывшей помощницы Евгении Васильевой: это усыновлённые трёхлетний мальчик и двухлетняя девочка и грудничок, рождённый суррогатной матерью.
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