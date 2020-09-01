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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
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Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомости04:24
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русском04:00
РБК

Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

РБК02:00
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новости04:44
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49

Знак не подан

Как удалось выяснить, многие автовладельцы, подавая в МФЦ заявления о внесении данных их транспорта в реестр, на вопрос о получении знака "Инвалид" получали ответ, что он им теперь не нужен.
Российская газетавчера в 10:33

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Ведомости07:23
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RuNews24.ru07:54
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Правительство РФ выделит еще 1,2 млрд рублей на развитие туризма

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Коммерсантъ09:04
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РИА Новости09:32