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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК31 августа в 10:00
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Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомостивчера в 04:24
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русскомвчера в 04:00
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ru31 августа в 10:49
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ru31 августа в 16:31
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАСС31 августа в 10:56
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 04:44
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБК31 августа в 10:00

Украина во вторник расплатилась по евробондам более чем на $2 млрд

Украина погасила евробонды, выпущенные в 2015 году, на сумму 1,69 миллиарда долларов, а также 400 миллионов процентных платежей по облигациям со сроком погашения в 2020-2027 годах, сообщило во вторник министерство финансов страны.
ПРАЙМвчера в 13:50

В Бурятии мужчина отрубил пальцы ребенку из-за сломанного телефона

Следователи возбудили уголовное дело против жителя Бурятии, отрубившего в алкогольном опьянении пальцы пятилетней племяннице, повредившей его мобильный телефон, сообщает СК России.
РИА Новостивчера в 05:03
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Главной мечтой жителей России стал немецкий полноприводный кроссовер

Большинство водителей в России видят своим идеальным автомобилем немецкий полноприводный кроссовер или внедорожник с 200-сильным бензиновым мотором и автоматической трансмиссией.
Автоновости днявчера в 16:10
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В МИД ответили на сообщения о возможности санкций США из-за Белоруссии

Как ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на «анонимного представителя» Госдепартамента, США могут рассмотреть возможность введения санкций в отношении России в случае, если Москва «открыто вмешается в дела Белоруссии с применением силы».
RT на русском17:46
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