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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русском04:00
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новости04:44
РБК

Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

РБК02:00
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомости04:24
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49

Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны

"Часть наших народов должна была быть уничтожена в концлагерях, в газовых камерах; часть - использована в качестве рабов на принудительных работах, а часть, которая как бы по их понятиям была не нужна, предполагалось сослать за Урал, в Восточную Сибирь фактически на вымирание", - продолжил Путин.
Интерфакс05:59
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Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом

Стратегия шведских властей, которые не стали вводить жестких ограничений в борьбе с распространением нового коронавируса, может стать в будущем образцом поведения в условиях пандемии для других государств, заявил спецпосланник ВОЗ доктор Дэвид Набарро, пишет «РИА Новости».
Ведомости00:42
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Умер писатель Владислав Крапивин

Детский писатель Владислав Крапивин умер в свердловской областной клинической больнице №1 утром 1 сентября, сообщила ТАСС его сноха командор юношеского отряда «Каравелла» Лариса Крапивина.
Коммерсантъ00:40
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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Tesla показала на видео китайскую гигафабрику изнутри

Американский производитель электрокаров Tesla обнародовал 48-секундный видеоролик, на котором запечатлен конвейер шанхайского завода Gigafactory (в переводе — гигафабрика), собирающий электрокар Model 3. Производственные мощности позволяют выпускать 200 000 автомобилей в год.
Журнал Авто.ру07:06

Лукашенко объяснил отказ во въезде архиепископу Кондрусевичу

Лидеру белорусских католиков, митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу запретили въезд в Белоруссию, поскольку он в Польшу выезжал "на консультации" и получил там некое задание, заявил президент Александр Лукашенко.
Интерфакс06:52
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ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков

В КонфОП в обращении на имя главы Центробанка предложили распространить эту практику также на клиентов банков, которые приобретают инвестиционные продукты, активно продвигаемые организациями как альтернатива вкладам.
Экономика сегоднявчера в 21:13
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