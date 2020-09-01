Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.