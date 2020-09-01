Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей
Смотрите также
Сын Цоя показал письмо Путину с просьбой запретить фильм Учителя
Путин назвал коллаборационистами сторонников искажения истории войны
Ефремов назвал фейком видео, на котором его выводят с места водителя
Следствие просит продлить арест экс-губернатору Фургалу
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России
Лидер группы Little Big объявил о разводе с супругой
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Умер писатель Владислав Крапивин
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Путин заявил, что Россия не является «страной-бензоколонкой»
В Минске на акциях протеста студентов начались задержания
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Лукашенко заявил, что никогда не отворачивался от России
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью
Российский МиГ-31 «перехватил» норвежский самолет над Баренцевым морем
Умер писатель Владислав Крапивин
Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии