Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей
Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
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