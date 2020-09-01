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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомости04:24
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новости04:44
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русском04:00
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБКвчера в 10:00

В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии

Женева, Швейцария, 1 сентября 2020, 17:26 — REGNUM Эксперты ООН в области прав человека заявили, что располагают сведениями о как минимум 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с задержанными в ходе акций протеста в Белоруссии.
В ООН заявили о 450 случаях пыток участников протестов в Белоруссии
REGNUM10:26
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УВЗ намерен создать новую машину поддержки танков на базе «Арматы»

Гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов в интервью ТАСС отметил западное звучание названия и сообщил, что новая боевая машина танков получит русское название, например, "Илья Муромец".
Экономика сегоднявчера в 03:13
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Тренер «Аталанты» рассказал, в какой роли видит Алексея Миранчука

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини заявил, что рассматривает российского полузащитника Алексея Миранчука в качестве замены для одного из лидеров команды, словенца Йосипа Иличича.
RT на русском11:26

Reuters: США допускают новые санкции против России из-за Белоруссии

Соединенные Штаты готовы рассмотреть возможность введения новых санкций против России из-за ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника администрации.
Газета.Ru11:57
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Следователь центрального аппарата СК задержан по делу о крупной взятке

Следователя центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации Грея Эфендиева задержали в рамках расследования дела о взятке в пять миллионов рублей, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости05:49
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