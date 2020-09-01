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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК31 августа в 10:00
Подробнее о событии
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомостивчера в 04:24
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ru31 августа в 10:49
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 04:44
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ru31 августа в 16:31
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАСС31 августа в 10:56
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русскомвчера в 04:00
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБК31 августа в 10:00

АФК «Система» и РКИФ выйдут из «Детского мира», продав 25% акций

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, создан Российским фондом прямых инвестиций и Китайской инвестиционной корпорацией) объявили об успешном завершении предложения 25% акций "Детского мира", по итогам которого стороны выйдут из акционерного капитала ретейлера.
ТАСС02:06
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На трассе под Саратовом столкнулись грузовики и сбили водителя

По информации пресс-службы региональной Госавтоинспекции, в 19:30 на 163 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» 46-летний водитель фуры МАN превысил скорость, не справился с управлением и врезался в стоявшую на правой обочине бетономешалку SHAANXI.
Регион 6403:10

Умерла российская и советская актриса Ирина Печерникова

Актриса снималась в фильмах «Города и годы», «34-ый скорый», «Каменный гость», а самая известная её работа – в картине «Доживём до понедельника», где Печерникова играла преподавательницу английского языка.
Эхо Москвы03:01
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Как российские школы будут совмещать учебу с выборами

Как российские школы будут совмещать учебу с выборами Трехдневное голосование на региональных выборах принесло местным властям новую головную боль: волеизъявление начнется в пятницу, 11 сентября, а это для школ, где расположено большинство избирательных участков, обычный учебный день.
Коммерсантъ17:59

ТАСС: экс-партнер Фургала Мистрюков заключил соглашение со следствием

Бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Николай Мистрюков признал вину в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщил источник ТАСС.
Коммерсантъ02:33
13

Компания Skoda представила свой электрический кроссовер Enyaq iV

Новый Skoda Enyaq iV является ближайшим родственником электрического кроссовера Volkswagen ID.4. Обе модели построены на модульной платформе MEB, которая предназначена предназначенной исключительно для электрокаров.
Тарантас Ньюс02:38
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