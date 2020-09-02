Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей
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Долги российской Объединенной авиастроительной корпорации перед банками в настоящее время достигают порядка 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью РБК рассказал индустриальный директор, член Совета директоров компании Анатолий Сердюков.В источнике
С чего всё началось
Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК31 августа в 10:00
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