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Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Долги российской Объединенной авиастроительной корпорации перед банками в настоящее время достигают порядка 530 миллиардов рублей. Об этом в интервью РБК рассказал индустриальный директор, член Совета директоров компании Анатолий Сердюков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК31 августа в 10:00
Подробнее о событии
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомостивчера в 04:24
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русскомвчера в 04:00
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБК31 августа в 10:00
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ru31 августа в 16:31
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАСС31 августа в 10:56
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ru31 августа в 10:49
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 04:44

Мишустин отметил рост экспорта сельхозпродукции за счёт малого бизнеса

Москва, 2 сентября 2020, 13:13 — REGNUM Экспорт продукции агропромышленного комплекса продолжает расти, в том числе благодаря деятельности фермеров и индивидуальных предпринимателей, а не только крупных агрохолдингов.
Мишустин отметил рост экспорта сельхозпродукции за счёт малого бизнеса
REGNUM06:13

Путин поручит выделить деньги на капремонт водоснабжения Севастополя

Президент РФ Владимир Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым пообещал дать поручение правительству о выделении средств для капитального ремонта сетей водоснабжения региона.
РИА Новости07:48
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Начальники генштабов ВС РФ и Белоруссии обсудили совместные учения

Подготовка к намеченным на этот год маневрам обсуждалась начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым и его белорусским коллегой Александром Вольфовичем в ходе телефонных переговоров, передает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство Белоруссии.
Народные новости07:55
3

Вышел трейлер нового спин-оффа «Ходячих мертвецов»

Пока сложно предполагать, насколько предприятие выгорит, с учетом, в какие мыльные тартары скатилось базовое шоу, но ролик выглядит вполне эффектно - на YouTube размещен новый тизер-трейлер второго спин-оффа "Ходячих мертвецов".
Российская газета31 августа в 06:47

Ефремов находился в машине один в момент ДТП, следует из видеозаписей

Комментируя записи с камер видеонаблюдения, адвокат Добровинский заявил, что перед смертельным ДТП в джип Ефремова не садились пассажиры, а сам он двигался с Глазовского переулка к Садовому кольцу с нарушением правил.
Газета.Ruвчера в 09:38
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РФС оштрафовал Федуна на 200 тысяч рублей

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) в среду оштрафовал владельца московского "Спартака" Леонида Федуна на 200 тысяч рублей за высказывания о снятии клуба с Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщил РИА Новости глава комитета Семен Андреев.
РИА Новости07:44