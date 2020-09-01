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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Господин Сердюков добавил, что для частичного погашения долга ОАК перед банками компания будет докапитализирована из бюджета более чем на 250 млрд руб. Долги на сумму еще около 150 млрд руб. будут реструктурированы.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомости04:24
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Коммерсантъ04:13
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49
РБК

Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

РБК02:00
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
РИА Новости

Сердюков рассказал о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новости02:54

Рынок акций открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,6%

Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips вслед за нефтью и фондовым Китаем на оптимизме в отношении разработки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 и статистике из КНР; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 0,2-0,6%, при этом проседают бумаги "Яндекса" после ралли в преддверии вхождения в расчет индекса MSCI Russia.
Интерфакс03:41

Как дети с 1 сентября будут обеспечены бесплатным горячим питанием

С 1 сентября начинает действовать Закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и поправки в закон «Об образовании в Российской Федерации», которые направлены на обеспечение школьников бесплатным горячим питанием.
Государственная Дума РФ03:00
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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За сутки в Алтайском крае 11 человек умерли от коронавируса

За последние 24 часа в Алтайском крае у 61 человека подтвержден диагноз «коронавирус», выздоровели — 90 пациентов, зарегистрировано одиннадцать летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Kursk.com02:16
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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Латвия и Эстония запретили въезд Лукашенко и 29 белорусским чиновникам

Латвия и Эстония вслед за Литвой запретили въезд на свои территории президенту Белоруссии Александру Лукашенко и еще 29 белорусским чиновникам, заявили в министерствах иностранных дел балтийских государств.
Полит.рувчера в 08:06
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В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русскомвчера в 13:31
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Суд арестовал имущество замглавы «Аэрофлота» по делу о хищениях

Суд по ходатайству Следственного комитета арестовал имущество на 10 млн рублей заместителя генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о хищении 250 млн рублей у компании.
ТАСС03:28
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