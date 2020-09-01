Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей
Смотрите также
ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска
Вокалистку Little Big затравили из-за новости о разводе лидера группы
Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП
Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков
Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального
Население России сократится более чем на 150 тыс. человек в 2020 году
Путин заявил о возвращении образовательной системы к привычной работе
ОМОН начал разгонять студентов в центре Минска
Суд арестовал акции Башкирской содовой компании
Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей
ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма
Huawei увеличила инвестиции в Россию в условиях санкций США
Спецпосланник ВОЗ оценил стратегию Швеции в борьбе с коронавирусом
Умер писатель Владислав Крапивин
В Белоруссии сменился протестный лидер
Объединенная авиастроительная компания должна банкам около 530 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков. Такая сумма задолженности возникла из-за выполнения "государственных задач" в прошлом.В источнике
С чего всё началось
Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона
Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии