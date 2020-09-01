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РИА Новости
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

Объединенная авиастроительная компания должна банкам около 530 миллиардов рублей, рассказал в интервью РБК индустриальный директор авиакластера "Ростеха" Анатолий Сердюков. Такая сумма задолженности возникла из-за выполнения "государственных задач" в прошлом.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Сердюков оценил долги ОАК более чем в 500 млрд рублей

Коммерсантъ04:13
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русском04:00
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49
РБК

Интервью Анатолия Сердюкова РБК. Главное

РБК02:00
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новости04:44

Парадокс галактического бара разрешен в космическом танце

Рработа предлагает потенциальное решение так называемого «парадокса галактических перемычек», когда различные наблюдения дают противоречивые оценки движения центральных областей Млечного Пути.
Парадокс галактического бара разрешен в космическом танце
V-kosmose.comвчера в 11:06

Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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РФ обеспечила Египет импортной пшеницей на 80 процентов

В аналитическом центре «Русагротранс» отмечают, что ситуация в нынешнем году отличается кардинально: пока на Украину приходится 18 процентов контрактов, а на Румынию – всего 2. Последние два сезона из-за высокого урожая и экспорта пшеницы из Румынии Россия теряла долю на тендерах GASC.
Национальное Аграрное Агентство00:55
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Лавров ответил на заявления западных стран по делу Навального

Нас обвиняют, что мы не расследуем эту ситуацию. Это неправда. Начиная с того же дня, когда всё это произошло, наше МВД запустило доследственную проверку, а следствие может начаться, когда будет установлено, что произошло, что, повторяю, пока неясно.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел Российской Федерации
РИА Новости04:55
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Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
4:27
Газета.Ruвчера в 16:32
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Россия и Турция провели в Сирии тренировку по ликвидации боевиков

Состоялась первая совместная тренировка российских и турецких военных по ликвидации боевиков, сообщил замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
2:05
Взгляд.рувчера в 15:24
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Тихановская предостерегла Россию от отправки силовиков в Белоруссию

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция "крайне обеспокоена" словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в Белоруссию.
РИА Новостивчера в 03:42
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ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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В России начал вещание канал «Мосфильм. Золотая коллекция»

Помимо классики "Мосфильма" зрители могут увидеть современное масштабное кино и блокбастеры, созданные при участии ВГТРК: "Легенда №17", "Т-34", "Салют-7", "Экипаж" - эти и другие актуальные проекты появятся в сетке нового телеканала.
ТАСС02:28
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