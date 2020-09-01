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Известия
Известия

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками превышают 500 млрд рублей. Такие цифры озвучил индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБКвчера в 10:00
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Российская газета

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Российская газета03:45
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ruвчера в 16:31
РБК

Сердюков оценил мировой спрос на сверхзвуковые бизнес-джеты

РБК03:30
РИА Новости

Сердюков рассказал о долгах ОАК в 530 млрд рублей

РИА Новости02:54
Росбалт

Создатель «Суперджетов» и МиГов задолжал более полутриллиона рублей

Росбалтвчера в 11:04
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАССвчера в 10:56
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ruвчера в 10:49

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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Добыча нефти с конденсатом в РФ в августе выросла на 5% к июлю

Согласно сделке ОПЕК +, среднесуточная добыча исключительно нефти должна составлять в августе не выше 9 млн б / с. По итогам июля Россия выполнила соглашение на 97%, а в августе вышла на 100-процентное исполнение, говорил министр энергетики РФ Александр Новак.
Финмаркетвчера в 03:53