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Известия

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 млрд рублей

Долги Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) перед банками превышают 500 млрд рублей. Такие цифры озвучил индустриальный директор авиакластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.В источнике
С чего всё началось
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

Ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов и вице-премьер Юрий Борисов заявляли, что ОАК должна банкам чуть более 350 млрд руб. По словам Сердюкова, из бюджета компания будет докапитализирована более чем на 250 млрд руб. — эти деньги пойдут на погашение долгов перед банками.
РБК31 августа в 10:00
Подробнее о событии
ТАСС

Долги ОАК перед банками составляют около 530 млрд рублей

ТАСС31 августа в 10:56
RT на русском

Сердюков оценил долги ОАК перед банками в 530 млрд рублей

RT на русскомвчера в 04:00
РИА Новости

Сердюков заявил о долгах ОАК в 530 миллиардов рублей

РИА Новостивчера в 04:44
Газета.Ru

Долги ОАК перед банками достигли 530 млрд рублей

Газета.Ru31 августа в 16:31
Ведомости

Долги ОАК перед банками превысили 500 млрд рублей

Ведомостивчера в 04:24
Lenta.ru

Названа сумма долгов производителя невостребованных Sukhoi Superjet 100

Lenta.ru31 августа в 10:49
РБК

Сердюков оценил долги создателя SSJ и МиГов более чем в полтриллиона

РБК31 августа в 10:00

ФБК снимал расследование в Новосибирске до отравления Навального

31 августа на YouTube-канале Алексея Навального вышла первая часть фильма-расследования из Новосибирска, которое начали снимать еще до инцидента с политиком: в Томске, где предположительно его отравили, Навальный оказался сразу после Новосибирска.
RuNews24.ru31 августа в 13:04
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Эксперт рассказал, чем опасен постоянно включенный Bluetooth

Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти гаджета, рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.
ПРАЙМ19:01
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